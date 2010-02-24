2'Sİ muvazzaf 7 subay tutuklandı

T24 -

Fırtına, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde

Hangi sorular soruluyor?

Albay'ın, Balyoz Harekât Eylem planıyla ilgili suçlaması düştü

50'ye yakın gözaltı var

Fırtına uçakta görüntülendi

''Balyoz Planı'' iddiaları soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 kişiden 7'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderilirken, 6 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde Cumhuriyet savcılarınca sorgulanan 13 kişiden, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 6 subayın kimlikleri emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol, emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, emekli Tümamiral Özer Karabulut, emekli Tümamiral Engin Baykal, Tümamiral Cem Güldeniz ve Tümairal Aziz Çakmak olarak açıklandı.6 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Serbest kalanlardan biri avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı. Bu sırada, bu kişi ile kendisini görüntülemeye çalışan gazeteciler arasında kovalamaca yaşandı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde müvekkili Fırtına ile görüşen Hekimoğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müvekkilimin sağlık durumu iyi. Burada tek başına bir odada tutuluyor. Ancak burada hukuki hiçbir işlem yapılmıyor" dedi.Hekimoğlu, Adalet Bakanlığı'nın 2006 yılında devlet memurlarının yargılanması ile ilgili bir genelge çıkarttığını belirterek, "Müvekkilim burada ifade vermeyecek. Polisin ifade alması genelgeye göre mümkün değil. İbrahim Fırtına'nın soruşturması, kuvvet komutanlığı yapmış olması itibariyle, ancak başsavcılar tarafından yürütülebilir. İfadesini başsavcılar alabilir. Emniyet Müdürlüğü'nde fuzuli yere tutulmaktadır. Burası otel gibi kullanılacak, burada ifade vermeyecek" diye konuştu.Atilla Hekimoğlu, "suçlamalar konusunda müvekkiline ve kendisine bir şey söylenmediğini" ifade ederek, "Fırtına'nın en kısa sürede adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz" dedi.İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen emekli askerlere 80 sayfadan oluşan soru yöneltildiği öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Savcıları Bilal Bayraktar, Mehmet Berk ve Ali Haydar tarafından sorgulanan şüphelilere sorulan sorular arasında "Camilere saldırı planları, 1. Ordu Komutanlığı'nın sorumluluk alanı ve basında yer alan planlarda geçen bilgilerden haberdar olup olmadıkları ve planla ilgili söz konusu seminere katılıp katılmadıkları"nın da bulunduğu belirtildi.Bu arada, şüphelilere, "Ergenekon" soruşturması ve davasının sanıklarıyla ilgili herhangi soru yöneltilmediği ifade edildi.İkinci "Ergenekon" davasının tutuklu sanıklarından Albay Cengiz Köylü, Hasdal Askeri Cezaevinden ring aracıyla adliyeye getirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında binaya alındı. Yaklaşık üç saat adliyede kalan Albay Köylü, "Balyoz Güvenlik Harekatı Planı"na ilişkin soruşturmayı yürüten savcılardan biri tarafından "şüpheli" sıfatıyla sorgulandı.Yaklaşık 5 saat Savcı Mehmet Berk tarafından sorgulanan Köylü'ye bir gazete tarafından yayımlanan "Oraj Planı" ile ilgili "Oraj Planı'nı siz mi hazırladınız? şeklinde sorular yöneltildiği öğrenildi.Savcılık sorgusunun ardından bu soruşturma kapsamında serbest bırakılan Köylü, ikinci "Ergenekon" davası kapsamında tutuklu olduğu için Hasdal Askeri Cezaevine geri götürüldü.İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, operasyon kapsamında dün sabahtan (22 Şubat 2010) itibaren 20 ayrı noktada arama yapıldı; 17 emekli general, 4 muvazzaf amiral, 28 subay, 1 astsubay gözaltına alındı.Ankara'da gözaltına alınanlar dün öğle saatlerinde İstanbul'a getirildi.Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 6 emekli askerin kimlikleri belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce adliyeye getirilen ve savcılık katına alınan kişilerin, emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, emekli Tuğamiral Engin Baykal, emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol, emekli kurmay albaylar Ahmet Metin Dikici, Ali İhsan Çuhadaroğlu ve Ümit Özcan oldukları öğrenildi.Hürriyet gazetesi muhabiri Nurettin Kurt da Ankara'da gözaltına alınan askerleri İstanbul'a getiren uçaktaydı.Görüntülerde emekli Orgeneral İbrahim Fırtına var. Fırtına, görüntüsünün çekildiğini görünce kabin ekibinden müdahale etmesini istiyor.Güvenlik ataşesi olarak yurtdışında görev yapan 1 kişinin Türkiye'ye getirilmesi için de yazı yazıldı."Balyoz eylem planı"nda imzası bulunduğu iddia edilen, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, İstanbul ve Bodrum'daki evinlerinde yapılan aramanın ardından, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.Eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar ve Etüt Merkezi Başkanı emekli Tuğgeneral Süha Tanyeli de akşam saatlerinde gözaltına alındı.Ankara'da gözaltına alınan emekli Orgeneral Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi ile İzmir'deki operasyonda gözaltına alınan emekli Deniz Kurmay Albay Ümit Özcan istanbul'a getirildi.Bursa'da gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü emekli Korgeneral Engin Alan da İstanbul'da. Alan, gece 2 kez sağlık kontrolünden geçirildi.Gözaltına alınanların bir kısmı, Terörle Mücadele Şubesi'nde bir kısmı da Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde tutuluyor.İstanbul Merkez Komutanlığı'nda sorgulanan muvazzaf subaylar ise adliyeye getirildi.