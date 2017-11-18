2'si 'Gri listede' aranan 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kulp İlçesi Şenyayla Bölgesi\'nde güvenlik güçleri tarafından PKK terör örütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu 16 PKK\'lı etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Kulp İlçesi\'nin kuzeyinde 16 Kasım\'da başlatılan, \'Bayrak-68 Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay Operasyonu\'na ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Alaca Köyü Şenyayla Mezrası mülki sınırları içerisindeki Varikamera Tepe ile Yaylak Köyü Gühermi Mevkii\'nde 2 ayrı grup teröristlerle sağlanan temas ve Haznaki Tepe güneyinde tespit edilen bir adet sığınak içerisinde bulunan teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle devam edildi:

\"Sözde Orta Saha\' sorumlusu \'Ararat\' telsiz çağrı adlı \'Doğan Diberi\' (Kod), sözde Orta Saha Muhaberecisi Agiri telsiz çağrı adlı Reber (Kod), sözde Şenyayla alan sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı\'nın \'Gri renkli arananlar\' listesinde yer alan Serdar Amed (Kod), sözde Şenyayla YJA-Star sorumlusu Haziran telsiz çağrı adlı Beritan Torhildan (Kod), sözde Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığı\'nın \'Gri renkli arananlar listesinde\' yer alan Aldar telsiz çağrı adlı Rüstem Cilo (Kod) isimli bölücü terör örgütü mensuplarının da arasında bulunduğu 1\'i sağ, 1\'i yaralı, 14\'ü ölü olmak üzere toplam 16 bölücü terör örgütü mensubu, 2 adet M-16 piyate tüfeği, 2 adet PKMS Bixi Makineli Tüfek, 1 adet Dragunov Kannas keskin nişancı piyate tüfeği, 15 adet AK-47 Kalaşnikof piyate tüfeği, 18 adet el bombası, 4 adet M-16 piyate tüfeği şarjörü, 39 adet AK-47 Kalaşnikof piyate tüfeği şarjörü, 1.334 adet M-16 piyate tüfeği fişeği, 3 bin 326 adet PKMS Bixi mühimmatı, 4 bin.884 adet AK-47 Kalaşnikof piyate tüfeği fişeği, 11 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 3 adet termobarik roketatar mühimmatı, 15 adet roket sevk fişeği, 1 adet araç telsizi, 1 adet Yeasu marka el telsizi, 10 kilogram TNT, 100 gram plastik patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.\"

Valilik açıklamasında, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile silah, mühimmat, muhabere malzemesi ile delil niteliğine haiz olan malzemelerin muhafaza altına alındığı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemeler yerinde imha edildiği belirtildi.

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