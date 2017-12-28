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Spor

2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği yeni başkanı Murat Şahin oldu

İSTANBUL,(DHA) - 2'NCİ ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Anadolu Bağcılar Spor Kulübü Başkanı Murat Şahin oldu

28 Aralık 2017 19:21

İSTANBUL,(DHA) - 2\'NCİ ve 3\'üncü Lig Kulüpler Birliği\'nin yeni başkanı Anadolu Bağcılar Spor Kulübü Başkanı Murat Şahin oldu.
Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamada, \"27/12/17 Çarşamba günü saat 19.00\'da Olağanüstü toplanan yönetim kurulumuz, başkanımız Sayın Cengiz Günaydın\'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmesi üzerine, Anadolu Bağcılar Spor Kulübü başkanı Murat Şahin, toplantıya katılanların oybirliği ile tüzüğümüze uygun olarak 2\'nci ve 3\'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı olarak seçilmiştir. Sayın başkan Murat Şahin, yine tüzükte belirtilen şekilde İcra Kurulu\'nu aşağıdaki gibi oluşturmuştur\" denildi.
Murat Şahin\'in oluşturduğu İcra Kurulu listesi şu şekilde;
Başkan: Murat Şahin
Başkan Yardımcısı - Genel Sekreter: Önder Ege
Başkan Yardımcısı: Zeki Gül
Başkan Yardımcısı Mutlu Sarayköylü
Sayman: Haluk Beyimoğlu
Üye: Uğur Koçak
Üye: Ahmet Şahin

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