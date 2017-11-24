2'nci Tuzla Kitap Fuarı açıldı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Tuzla Belediyesi\'nin düzenlediği 2\'nci Tuzla Kitap Fuarı törenle açıldı. Fuar, 24 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Tuzla Belediyesi 2\'nci Kitap Fuarı, Tuzla Marina\'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Ak Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma, Hulusi Şentürk ve Osman Boyraz, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve vatandaşlar katıldı. 2. Tuzla Kitap Fuarı\'nda 130\'a yakın yayın evi, 150\'nin üzerinde yazar ve şair imza ve söyleyişiler ile kitap tutkunlarıyla buluşacak. Kitap fuarı, 24 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açılışta yaptığı konuşmada, şöyle dedi:

\"Biz biliyoruz ki insan oğlunun bütün hayat mücadelesinde en önemli kazanımı bilgidir. Bu bilgileri elde edeceği kişi annesi ve öğretmenidir ve önemli bir kaynakta yol arkadaşı kitaptır. Hayatın neresinden bakarsanız bakın, ne olursa olsun her şey akla, akıl ise bilgiye muhtaçtır. O bilgiyi elde edecek olan kaynaklara baktığımızda en önemli kaynaklardan bir tanesi kitaptır. Kitabın gösterdiği kılavuzla beraber almış olduğumuz bilgiler bizim kendi kılavuzumuzu oluşturacaktır. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki, ülkelerin çok büyük bir mücadelede büyük bir hızla yarıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu yarışın kulvarı artık nerede olduğunu söylersek üniversitelerdir. Bunların yanında enstitülerdir, kütüphanelerdir, kültürdür, sanattır ve bu yarış kulvarında en önemli yol arkadaşımız ve bizim en önemli kılavuzumuz, kaynağımız kitaptır ve bilgidir. Bu günkü bir kampanyayla da kütüphanelerimizi Anadolu\'ya yayıyoruz. 5 ilimizde bu gün yapılacak olan kitap bağışı ile beraber 5 ilimizde de kütüphane açarak bu kitap okuma alışkanlığını kazandıracağız. Eğer ki dünyadaki yarışta yer almak istiyorsak okumak ve bilgi edinmek zorunda olduğumuzu biliyoruz.\"

Açılışın ardından stantlar gezilirken, Mardin, Bitlis, Van ve Mardin illerindeki okullara kitap bağışında bulunuldu. AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma ve Hulusi Şentürk, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan kendi yazdıkları kitaplarını okuyucularına imzaladı.



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