2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA, (DHA)- İKİNCİ Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret etti.

Askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri\'ni imzalayan Orgeneral Temel, Vali Erin ile makamında bir süre görüştü.

Orgeneral Metin Temel’e ziyaretinde; 7\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da eşlik etti.



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