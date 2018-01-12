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2'nci Kolordu Komutanı Aksakallı'nın acı günü

ERZURUM, (DHA) - DARBE girişiminin engellenmesinde önemli rol oynayan 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın İstanbul'da yaşayan kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

12 Ocak 2018 14:39

ERZURUM, (DHA) - DARBE girişiminin engellenmesinde önemli rol oynayan 2\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın İstanbul\'da yaşayan kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Sezai Aksakallı\'nın cenaze namazı, 13 Ocak Cumartesi günü Erzurum merkez Aziziye ilçesine bağlı Rizekent Köy Camii\'nde kılınacak. Korgeneral Aksakallı, hayatını kaybeden kardeşi Sezai Aksakallı ile kalp krizi sonucu yaşamını yitiren anneleri Halise Aksakallı\'nın 25 Ağustos 2017 tarihindeki cenaze töreninde yan yana durarak, taziyeleri kabul etmişti.

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