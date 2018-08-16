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2'nci kat penceresinden düşen Elif için jandarma seferber oldu

VAN, (DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin penceresinden bahçeye düşerek ağır yaralanan Elif Baydemir (2), jandarma tarafından helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi

16 Ağustos 2018 19:02

VAN, (DHA)- VAN\'ın Bahçesaray ilçesinde 2\'nci kattaki evlerinin penceresinden bahçeye düşerek ağır yaralanan Elif Baydemir (2), jandarma tarafından helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Tedaviye alınan Elif\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Bahçesaray\'da Elif Baydemir, 2\'nci kattaki evlerinin penceresinden bahçeye düştü. Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil ekipleri, ağır yaralanan Elif\'i, ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Elif\'in kafatasında kırık tespit edildi. Ameliyat için Van\'a sevk edilmesine karar verilen Elif için valilikten yardım istendi.
Van Valisi Murat Zorluoğlu\'nun talimatıyla İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı\'ndan Sikorsky tipi helikopter Elif için görevlendirildi. Asayiş Kolordu Komutanlığı\'ndan kalkan helikopter, Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı sahasına iniş yaptı. Ambulansla bölgeye sevk edilen Elif, helikoptere alınarak önce Van Filo Komutanlığı\'na getirildi, ardından ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Elif Baydemir\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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