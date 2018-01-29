2'nci kat balkonundan atlayan kadın yaralandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 55 yaşındaki N.Y., evinin balkonundan atladı. Yaralanan N.Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Bekirdere Mahallesi Ozan Sokak\'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen N.Y., 2\'nci kattaki evinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kadını görenler 112 Acil\'e haber verdi. N.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. N.Y.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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