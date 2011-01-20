2'inci Deniz Feneri iddianamesi Türkiye'de

T24- Frankfurt Savcılığı, hazırladığı 2. Deniz Feneri iddianamesinin fotokopisini Türkiye'ye verdi. İddianamede, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Karaman ve RTÜK üyesi Zahid Akman'ın isimleri yer alıyor.

Türker Karapınar'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. derneği’nin Türkiye’deki bağlantılarını araştırmak için yaklaşık iki hafta Frankfurt’ta çalışma yapan 3 cumhuriyet savcısının, Frankfurt savcılığının hazırladığı 2. davanın iddianamesinden fotokopi aldıkları ortaya çıktı.

İddianamede, Hâkim Dr. Jochen Müller’in “asıl elebaşıları Türkiye’de” diyerek suçladığı Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan ve RTÜK üyesi Zahid Akman’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler bulunuyor. Kamuoyunda “2. Deniz Feneri” olarak bilinen soruşturmayla ilgili iddianamedeki bilgilerin, Türkiye’de de soruşturulan şüphelilerle ilgili hukuksal süreci hızlandırabileceği tahmin ediliyor. Ankara Cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz’ün 3 Ocak-15 Ocak tarihleri arasında yaptıkları çalışmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Milliyet’in Almanya’daki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, savcıların yaklaşık iki haftalık çalışmaları kapsamında kendilerine her türlü kolaylığın sağlandığı, bu kapsamda Deniz Feneri e.V. derneği yöneticileri ile tanıkların ifadelerinin alındığı, ayrıca Almanya’nın “asıl elebaşıları” olarak nitelendirdiği ve ikinci Deniz Feneri davasına ilişkin bilgilerin de Türk savcılarla paylaşıldığı öğrenildi. Talep üzerine, Almanya’nın açtığı ikinci Deniz Feneri davası iddianamesinden savcılara fotokopi verildiği öğrenildi. Türkiye’ye dönen savcıların, iddianamedeki bilgileri de soruşturma kapsamında incelemeye aldığı öğrenildi. Belgelerin Türkçe’ye çevrilmesinin ardından şüphelilerin ifade için savcılığa davet edilmeleri bekleniyor.



İkinci soruşturma





Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, “yüzyılın soygun hareketi” olarak isimlendirilen davayı 17 Eylül 2008’de karara bağlamıştı. Mahkeme, Deniz Feneri e.V. derneği yöneticilerinden Mehmet Gürhan’ı 5 yıl 10 ay, Mehmet Taşkan’ı 2 yıl 9 ay ve Firdevsi Ermiş’i 1 yıl 10 ay hapse mahkûm etmişti.