T24 - Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, İstanbul'daki binaların yüzde 50'sinin kaçak olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul’un deprem riskinden kurtulması için 17 milyar dolar gerekiyormuş. Demek ki 11 yıldır toplanan paralar bu iş için harcansa İstanbul çoktan rahat nefes almıştı" dedi.



Mehmet Tezkan'ın Milliyet'te "2B’deki kaçak binalar ne olacak?" başlığıyla yayımlanan (2 Kasım 2011) yazısı şöyle:



2B’deki kaçak binalar ne olacak?



Başbakan, ‘oy verirmiş vermezmiş dinlemeyeceğiz. Kaçak binaların tümünü yıkacağız’ dedi ya..

Milleti aldı bir telaş..

İstanbul’un yarısı kaçak..

Yüzde 50’ye yakınının inşaat izni yokmuş.. İzinsiz yapılmış.. Yüzde 70’inin de oturma izni yokmuş..

Mesela Sultanbeyli..

Koskoca ilçe kaçak.. Kaçak ilçe olur mu diyeceksiniz ama oluyor işte! Oraları orman arazisiydi, üzerine kaçak inşaatlar yapıldı.. Sonunda ilçe yapıldı..

Şimdi oralara 2B deniyor..

Orman vasfını kaybetmiş arazi.. Hükümet bu arazileri satmaya hazırlanıyordu.. Üzerlerinde koca koca apartmanlar var.. Sahiplerine hisseli satışlar yapılacaktı..

Demek ki artık satılmayacak..

Çünkü alayı kaçak!

Alayı izinsiz yapıldı, nasıl yapıldıkları da belli değil..

Hükümet, bir yandan kaçak binalarla mücadele ederken, kentsel dönüşüm planları yaparken öte yandan da bu kaçak yapıları, oraları zamanında işgal edenlere satmaz herhalde..

Sayıları da az buz değil..

Türkiye çapında 22 bin 254 hektarlık alan üzerinde yerleşim yerleri bulunuyor.. Üzerinde evler, köyler, beldeler, ilçeler var..

Antalya başı çekiyor..

Mersin, Ankara, İzmir, Sakarya, İstanbul kaçak yapıların en yoğun olduğu yerler..

*

Belediye başkanına göre İstanbul’un deprem riskinden kurtulması için 17 milyar dolar gerekiyormuş..

Demek ki 11 yıldır toplanan paralar bu iş için harcansa İstanbul çoktan rahat nefes almıştı..

İstanbul için tehlike kalmamıştı..

17 milyar dolar harcamazsak depremin verdiği zarar 100 milyar dolar olacakmış..

30 yıl, 40 yıl sonra olsun diye dua etmekten başka çare yok..

*

2B’lerin üzerindeki yapılar çok önemli..

Hiçbiri denetlenmedi.. Belediyeler göz yumdu, müteahhitler, kalfalar kafalarına göre yaptı..

Şimdi ne olacağı önemli..

Bakalım, hükümet ne yapacak? Hepsini yıkacağım dese koca bir ilçeyi yıkması gerekir..

İstanbul’un işi zor!





