2B'de başvuru süresi uzatıldı

2B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışında 30 Ekim olan başvuru süresi 3 ay daha uzatıldı.

Başbakanlık Merkez Bina'sındaki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklama Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan geldi.

Babacan, toplantıda 2B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışındaki başvuru süresinin 3 ay daha uzatılması kararı alındığını söyledi.

Karar öncesi başvuru süresi 30 Ekim'de doluyordu.

'Mahkumlara 3 ayda bir eş izni'

Babacan, toplantıda mahkumların eşleriyle kalmasına izin verecek olan tasarının da görüşüldüğünü söyledi. Adalet Bakanlığı'nın Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini ileten Babacan, şu bilgileri verdi:

''Ölüm veya hastalık nedeniyle izin verilen hükümlü veya tutukluların, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının evinde, dış güvenlik görevlileri tarafından güvenli görülen başka bir yerde, gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalabilecekler.''

'Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu kalkıyor'

Toplantıda alınan yeni bir karara göre Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu kaldırılıyor. Babacan yaptığı açıklamada kurumun görevlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına dağıtılacağını ifade etti.