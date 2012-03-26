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2B arazileriyle birlikte Türkiye'nin binde 5'i satılacak

CHP, 2B arazilerinin satışını öngören düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine hazırlanıyor

26 Mart 2012 14:53

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP, 2B arazilerinin satışını öngören düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine hazırlanıyor. Türkiye’nin en yoksul kesimi olarak bilinen yaklaşık 7 milyon nüfuslu orman köylüsüne arazilerin bedelsiz verilmesi için mücadele edecek. CHP, TOKİ’ye karşı da önlem alınmasından yana. Bunu için tasarının ‘tanım’ bölümüne, “Toplu yerleşim alanlarının olduğu 2B alanları proje alanı olarak belirlensin” denmesini istiyor. Böylelikle, TOKİ’nin, toplu yerleşim alanlarının dışında proje yapması önlenebilir.


CHP’li Seçer: Sarıyer’le dağ başındaki arazisi aynı mı?


Meclis Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, 2B kapsamındaki arazilerin değerinin bir olmadığına dikkat çekti ve “Sarıyer’deki bir arsa ile dağ başındaki arazinin rayiç bedeli aynı olabilir mi? Satış bedelinin Anayasa’nın eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri göz önüne alınarak hakkaniyet ölçüsünde belirlenmeli” dedi.
 

Türkiye’nin binde beşi satılacak


Seçer’in verdiği bilgiye göre, Türkiye’de toplam 473 bin 419 hektar 2B arazisi var. Yani, Türkiye’nin binde beşi satılacak. Bu arazilerin bir kısmında kamu binaları bulunuyor. İstanbul’da en çok arazi, Beykoz, Silivri, Sultanbeyli, Pendik, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Sancaktepe, Tuzla, Maltepe, Kağıthane ve Kartal’da bulunuyor. Antalya, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Samsun ve Bursa ilk sıralara yerleşen iller.


Deniz kenarına 5 bin metre mesafe 


Orman vasfını yitirmiş arazilerin Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılması uygulamasına kısaca ‘2B’ deniyor. Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu maksatla kullanılanlar, belediye ye de mücavir sınırları içinde olanlar, deniz kıyı kenar çizgisine 5 bin metre, tabii ve suni göl kenar çizgisine 500 metreden az mesafede olanlar, özel kanunlarla satışına izin verilmeyecek.


Davalar ne olacak?


Düzenleme davaların bundan sonra nasıl şekilleneceğini belirliyor. Şahıslar adına tapulu olup 2B belirtmesi bulunanlar hakkında dava açılmayacak. Açılan davalardan vazgeçilecek.

2B alanları hakkında Hazine tarafından kişiler aleyhine açılması gereken davalar açılmayacak, açılmış ya da devam eden davalar durdurulacak. Hazine lehine kesinleşmiş ancak infaz edilmeyen mahkeme kararları uygulanmayacak, uygulananlar eski malikleri iade edilecek.

Fiili orman olan taşınmazlar hariç olmak üzere devletçe verilip dava yoluyla geni alınan taşınmazlar bedelsiz olarak eski maliklerine geri verilecek.

 

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