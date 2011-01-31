2B arazileri zengin edecek

T24

Şimdiki satış fiyatları ve beklentiler

"Fiyatlar yapılanma ve lokasyona göre artış gösterecek"

İstanbul Emlak Komisyoncuları ve Danışmanları Odası İkinci Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'da 18 bin 233 hektar 2B arazisi bulunduğunu, bu arazilerin çoğunlukla Sultanbeyli, Ümraniye, Beykoz, Şile, Şişli, Eyüp, Sarıyer, Çekmeköy ilçelerinde olduğunu söyledi.Avrupa yakasında; Sarıyer ilçe hudutları içinde Fatih Ormanlarının bulunduğu bir kısım, Şişli ilçesinde Ayazağa çevreleri, Eyüp ilçesinde Göktürk, Kemerburgaz çevrelerinde 2B arazileri bulunduğunu ifade eden Aşa, Anadolu yakasında Başta Beykoz olmak üzere Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Şile'de 2B arazilerinin yoğun olduğunu, Anadolu yakasında daha fazla 2B arazisi yer aldığını belirtti.Aşa, “2B arazilerinin yüzde 90'ının ölçümleri tamamlanmış ve tapuya işlenmiş durumda. Uygulamada tapuda iki sayfa açılıyor. Biri malik sayfası, buraya hazine yazılıyor, diğeri beyan sayfası bu sayfaya tapuya tescili yazılıyor. Tapuya tescil edildikten sonra yeni malik adına, yani şu anda arazileri kullanan kişi adına tescil yapılıyor ve işlem sona eriyor. Bu tespit ve ölçümler bir ay askıda kalıyor, bir ay sonra kesinleşiyor. Bu tespit ve ölçümlere itiraz Kadastro Mahkemesine veya Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemelerine yapılabiliyor. Teknik alt yapısı ve ihtisas olarak Kadastro Mahkemelerinden daha hızlı sonuç alınıyor” dedi.Ölçümler dışında, bazı parsellerde “Eylem Ormanı” ibaresi yer alıyorsa, bu parselin tekrar Orman arazisine dönüşeceği ve başkası adına tescilinin yapılmayacağı anlamına geldiğini ifade eden Aşa, bu konuya da itirazın aynı şekilde mahkemelere yapılması gerektiğini kaydetti.Aşa, “Eğer bu 2B arazileri aynı zamanda Boğaziçi ön Görünüm bölgesinde bulunuyorsa, üzerinde tescilli bir bina veya ev mevcut değilse hiçbir şekilde yapılaşma, inşaat mümkün değil. Yine su havzaları veya sit alanında bulunuyorsa uygulamalar, bunların imar durumlarına göre yapılabilir” dedi.2B arazileri ile ilgili yaptıkları araştırmalarda, halen satış fiyatları ve beklentiler konusunda ulaştıkları bilgileri aktaran Aşa, şunları söyledi:“Avrupa yakasında Sarıyer'de halen mevcut 2B arazilerinin metrekaresi 500-600 lira civarında satılıyor. Kanunlaşması durumunda metrekare fiyatların 1000-1500 lira seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Göktürk çevresinde ortalama 500 lira civarında olan metrekare fiyatının 2000 lira seviyelerine kadar çıkabileceği, Şişli ilçe hudutları içinde olan orman arazilerinin halen 500 lira ortalama metrekare fiyatlarının da 1500 lira seviyelerine yükseleceği düşünülüyor.Anadolu yakasında durum biraz değişik. Örneğin 2B arazilerinin yoğun olarak bulunduğu Beykoz ilçesinin parsel bazında yüzde 10'u 2B arazisi. Burada hem sonradan alınmış, üzerinde villalar, siteler olan arazilerin yanında dededen, atadan, kalmış, yıllardır küçük çapta tarım arazisi olarak kullanılan araziler bulunuyor. Beykoz'da bu araziler şu anda metrekaresi 250 ila 400 lira arasında satılıyor. Kanun çıktıktan sonra imar problemi olmayan arazilerin 1500 liraya çıkabileceği tahmin ediliyor. Çavuşbaşı'nda metrekaresi 200-500 lira olan fiyatlar yine 1000 ile 1500 lira seviyesine çıkabilecek.”Şile'de durumun biraz farklı olduğunu, merkeze, köylere olan uzaklığına, yol durumu, denize yakınlığı, sit alanı gibi özelliklere göre halen metrekaresi için 20-30 liradan başlayıp 300 liraya kadar ulaşan fiyatlar bulunduğunu söyleyen Aşa, kanun çıkarsa ancak yolu olan, merkezlerde bulunan arazilerin iki kata kadar yükselebileceğini, yolu olmayan, denize uzak veya sit alanlarının fazla değişmeyeceğinin düşünüldüğünü kaydetti.Aşa, “Ümraniye'de halen fiyatlar Hekimbaşı'nda 300-600 lira, Alemdağ'da 200- 500 lira, Yeni Çamlıca'da 500 lira ortalamasında satılıyor. Kanun çıktıktan sonra lokasyona göre metrekare fiyatı olarak 2000 lira seviyeleri görülebilir” dedi.Arazi fiyatlarının yapılanma ve lokasyon özelliklerine göre bir artış göstereceğini söyleyen Aşa, alınan her 2B arazisinin üst seviyelere kadar çıkmayacağını, fakat her halükarda fiyatının 2-3 katına kadar yükselebileceğini belirtti.Aşa, “İmar veya kısıtlama durumlarına bakmadan yapılacak yatırımlar, kar yerine zarar getirebilir” şeklinde konuştu.