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2B arazileri için tapuda değişiklik

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, ''2B alanlarındaki boşluğu gidermek için Tapu Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapıldı'' dedi.

21 Şubat 2009 02:00

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, ''2B alanlarındaki boşluğu gidermek için Tapu Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapıldı'' dedi. 
 

Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Köksal Toptan ve Veysel Eroğlu, temel atma törenlerinin ardından Zonguldak Belediye Başkanı Secaattin Gonca'yı ziyaret ettiler.

Gonca, ziyarette Toptan'a, yaptıkları çalışmalarla ilgili brifing verdi, Ulutan Barajı ile ilgili sorunun yer aldığı dosyayı Eroğlu'na sundu.

Eroğlu, gazetecilerin 2B ile ilgili sorusuna, son geçen yasanın doğrudan 2B konusunda değil, Tapu Kadastro Yasası'nda değişiklik yapılmasına karar verilen bir yasa olduğunu söyledi.

2B'nin, 31 Aralık 1981'den önce orman niteliğini tamamıyla yitirmiş alanların orman sınırları dışına çıkarılıp değerlendirilmesi konusu olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

''Bu, Anayasa'nın 169. ve 170. maddelerinde de açıkça belirtilmiştir. Bunlar 2B olarak tamamlanmıştır. 1981'den hükümetimiz dönemine kadar tapu kadastroyla ilgili yüzde 5 oranında orman kadastrosu çalışma yapılmış. Biz büyük çalışmayla bunun yüzde 95'ini tamamladık. Ancak bu konuda yetkili kurum Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'dür. Onlar kendi yönetmelik usul ve esaslarına göre kadastro çalışmaları ve tapu tescil işlemlerini gerçekleştirir. 2B alanlarındaki boşluğu gidermek için Tapu Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Biz, 2B kanununu çıkarmadık. Tapu kadastro işlemleri bu yıl haziran ayına kadar bitecek 2B ile ilgili kanun TBMM'ye sevkedilecek.''

Ormanlık alanların peşkeş çekilmesinin bizimle alakası yok. 2002'den itibaren 1 metrekare alan işgal edilmedi, hiç kimseye peşkeş çekilmedi. 2B'ler 1981'den önce orman vasfını kaybetmiş ve üzerinde sanayi alanları şehir ve köyler kurulmuş yerler içindir.''

Bu arada Gonca, Toptan ve Eroğlu'na, üzerinde belediyenin ambleminin yer aldığı tabak, Eroğlu'na ayrıca dünyaca ünlü Devrek bastonu ve madenci heykeli verdi.

Eroğlu da Gonca'ya, üzeri işlemeli seramik tabak ile içinde doğa manzaralarının yer aldığı kitap hediye etti.


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