295 bin liralık trafik cezasını silen polislere 10 ay hapis cezası

295 bin 8 TL’lik trafik cezasını sistemden sildikleri iddiasıyla yargılanan başkomiser ve iki polis memuru 10 ay 12’şer gün hapis cezası aldı. Rüşvet çarkı, kestiği cezaların sistemde görünmediğini fark eden bir polis ortaya çıkarmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü C Bölgesi Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru O.D. geçen yıl kestiği trafik cezalarının Gayrettepe’de bulunan Pol-Net veri sistemine girilmediğini tespit etti. Durumu dönemin emniyet müdürü Hüseyin Çapkın’a ileten polis memuru O.D., soruşturmanın da başlamasına neden oldu. Müfettişlerin yaptığı soruşturma sonucunda, toplam 22 şirkete ait yük kamyonlarına kesilen 80 tonaj ceza tutanağının kayıp olduğu ortaya çıktı.

295 bin 8 lira kayıp

Aziz Özen’in Hürriyet’teki haberine göre, kayıp tutanakların ceza toplamının 295 bin 8 lira olduğu belirtilirken, sanıkların, bu durum ortaya çıkınca telafi amaçlı kalan dip koçanlarından fotokopi çekerek, kayıp tutanakların yerine koyup tasdikleyerek tebligat işlemini yaptıkları da tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Trafik Denetleme Şube Müdürü H.T., yardımcısı Y.Y., Başkomiser H.A. ve polis memurları D.S. ile Y.D.’nin, fazla yolcu alan bazı hat minibüslerine göz yumulması için polis memurlarına ricada bulundukları belirtildi. Sanıkların, ‘görevlerini kötüye kullanmak’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Müdüre beraat

Şüphelilerin görev yerleri de hemen değiştirildi. Anadolu Adalet Sarayı 55’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hâkim, Trafik Denetleme Şube eski Müdürü H.T. ve yardımcısı Y.Y. hakkında, cezalandırılmalarını gerektirecek inandırıcı delil elde edilemediğinden, beraatlerine karar verdi.

Başkomiser H.A. ile polis memurları Y.D. ve D.S. ise, ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 10 ay 12’şer gün hapis cezası aldı. Cezaları erteleyen hâkim, 3 emniyet mensubunun 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına da karar verdi.

‘Suç istatistikte’

Eski Trafik Denetleme Şube Müdürü H.T., “Eksiklikleri bulup il müdürüne haber veren benim” diye kendini savunurken, yardımcısı Y.Y. de, “İstatistikçiler suçlanacağına biz suçlanıyoruz” dedi. Başkomiser H.A. ve polis memuru D.S. de istatistik büroyu sorumlu tuttu.