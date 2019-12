KOCAMAN: KAZANMAK MUTLULUK VERİCİ İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Manisaspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Avrupa'ya veda ettikten sonra ligde kazanmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Kocaman, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında, ilk yarıda iki takımın birbirini yokladığını, ilk yarıda bir hata golüyle öne geçtiklerini kaydetti. İkinci yarıya Manisaspor'un golle başladığını kaydeden Aykut Kocaman, şöyle konuştu: ''Golden sonra 6-8 dakikalık bir süreç doğrusu maçı tamamen Manisaspor'a götürüyordu. Oyuncuların istekli görüntüsü ikinci golden sonra oyuna yansıdı ve fark arttı. Avrupa'dan elenmiştik, 120 dakika psikolojik olarak bizi geriye götüren bir maçtan sonra bu maçı kazanmak kolay değildi. Futbolcular insan, makine değil. Kazanmak mutluluk verici. Maçı kazanırken fazla pozisyon verdik. Bunu kontrol etmemiz gerek.'' -''OKAN ÇOK BAŞARILIYDI''- Aykut Kocaman, ilk kez bir resmi maçta Fenerbahçe formasını giyen genç Okan Alkan'ın çok başarılı olduğunu söyledi. Okan'ı yetenekli olduğu için oynattığını anlatan Aykut Kocaman, şöyle devam etti: ''Fenerbahçe forması çok ağırdır, sıkıntılı olabilirdi. Bizim ortamımızda esas sıkıntılar şimdi başlıyor. El birliğiyle Okan'ın ne şahane şeyler yaptığını söyleyeceğiz, ondan sonra Okan'ı aşağı çekmek için her şeyi yapacağız. Okan'ın yolu açık olsun, çok sevindim. 2 aydır beraber çalışıyoruz. Okan bu ağrılığın bundan sonra farkına varacaktır. Okan'ı oynatma kararını verirken, 'Gökhan Gönül'ün yokluğunda kurguyu bozmayalım, oranın bir oyuncusu devam etsin, hataları bizim sevapları onun olsun' diye düşündük.'' Kocaman, bir gazetecinin ''Cristian ısrarınız devam edecek mi'' sorusu üzerine, ''Cristian'daki yaylım ateşinin devam edip, etmeyeceğini sormalı. Son derece özverili bir oyuncu. Hatalarını onarmada onun kadar iyisi yok. Takımın en güvendiğim oyunculardan biri. Sadece onun değil, takım olarak fedakarlık yapan her oyuncunun arkasında duracağız'' diye konuştu. Aykut Kocmaan, savunmada yaşanan sıkıntılarla ilgili soru üzerine de Lugano'nun kendileriyle beraber çalışmaya geç başladığını ifade ederek, ''Savunmadaki oyuncuların formlarının çok yüksek olduğunu söylemek çok doğru olmayabilir. Ancak sadece defans olarak görmemek lazım. Bu maçta özellikle hem kenarda oynayan hem de orta sahada oynayan arkadaşlar çok fazla pas hatası yaptı. Takım savunmamız genel olarak çok iyi değildi'' şeklinde konuştu. Aykut Kocaman, seyircisiz oynadıkları maçların tadı tuzu olmadığını, seyircisiz oynadıkları iki maçı kayıpsız atlamanın büyük bir şans olduğunu söyledi. Kocaman, oynadıkları 7 maçta kazandıkları 2 maçın da seyircisiz olduğunun hatırlatılması üzerine, ''Her şey istatistik değil. Bu dönemseldir. Seyirci bu stadın en güzel tarafıdır. Seyircinin olmasıyla bağlantı kurmamak lazım'' dedi. Kazım ve Güiza'ya takım bulmalarının söylendiğini kaydeden Kocaman, ''Kulüp bulamazlarsa, kulübün menfaatlerini düşünerek neler olabileceğini düşünüyorum'' diye konuştu. Aykut Kocaman, yabancı savunma oyuncu transferinin ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti. Fenerbahçeli futbolcular, Manisaspor maçından sonra iki gün izne çıktı. Sarı-lacivertliler lige verilen arada 4 Eylül Cumartesi günü Sivasspor ile Cumhuriyet Kupası adı altında özel bir maç yapacak. Bu arada, soyunma odasında takım arkadaşlarının genç Okan'ı kutladığı bildirildi. Alex de Twitter'ına ''Mutluyum! Çünkü 6 senedir ilk defa altyapıdan gelen bir genç, gerçek bir şans bularak kariyerine başladı'' yazdı. -LUGANO: ''ŞİMDİ OLSA MUSLİMOVİC'İ DÜŞÜRÜRDÜM''- Fenerbahçeli futbolcu Lugano ise zor bir hafta geçirdiklerini, bugün kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Taraftarların çok büyük beklentileri olduğunu kaydeden Lugano, ''Türkiye Ligi'ne tamamen sarılmak elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Hatalar yapıyoruz ama önemli olan bu hatalardan ders alıp, bunları düzeltme yollarını bulmak. Şampiyon olmak için bunları düzeltmemiz gerektiğinin farkındayız'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''PAOK maçında Muslimovic'i düşürüp düşürmemesi polemik konusu oldu. Şimdi olsa düşürür müydü'' sorusu üzerine, ''Evet, orada düşürmem gerekiyordu. Bir hamle yaptım, yeterli olmadı ama ikincisini de yapıp, kırmızı kart alıp oyunu terk etmem gerekiyordu. Geçmişe dönemiyoruz. Şu anda olsa belki de düşürebilirdim'' dedi. Lugano, bir soru üzerine de Dünya Kupası'ndan sonra bir çok teklif aldığını söyledi.