29.01.2014 - Avrupa basınından özetler



Avusturya gazetesi Der Standard, Ukrayna'daki iktidar mücadelesine ilişkin yorumunda şu görüşleri savunuyor:

“Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov ülkesindeki ‘anlaşmazlığın barışçıl bir çözüme kavuşmasına olanak sağlamak için’ istifasını verdi. Bu doğru ama gecikmiş bir karar. Hatta Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç için büyük olasılıkla çok geç bir karar. Bu istifa bundan iki ay önce gelmiş olsaydı göstericiler hükümetin istifasını zafer olarak görürlerdi. Ancak muhalefete şimdi sadece piyonun gitmesi yetmiyor, o artık şahın da gitmesini istiyor.”

Sağ liberal İspanyol gazetesi El Mundo da Ukrayna’da hükümetin istifasını yorum sütunlarına taşımış:

“Sokağın baskısı Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov ile tüm kabinesini istifa etmek zorunda bıraktı. Parlamento, toplanma ve gösteri özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik yasa tasarılarını geri çevirdi. Bu hem muhalefetin başarısı, hem de Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in barış doğrultusunda bir jesti niteliğinde. Ancak tüm bunlar ülkedeki huzursuzlukların sona ereceği anlamına gelmiyor. Ukrayna ikiye bölünmüş durumda; bir taraf Rusya yanlısı, diğerleri ülkenin AB’ye entegre edilmesinden yana. Yanukoviç zaman kazandı. Ancak ülkede durumun yeniden sükunete kavuşması için iki taraf arasında büyük bir siyasî uzlaşmanın sağlanması gerekiyor.”

İngiliz Independent gazetesi ise Ukrayna'da seçimlere gidilmesi gerektiği görüşünü savunuyor:

“Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç zorbalık yöntemlerinden imtina ederek kendini temize çıkartamaz. Muhalefet ile uzlaşma sağlaması ve krize siyasî bir çözüm bulması zorunlu. Ama en nihayetinde seçimlere gidilmesi bir zaruret. Ülkedeki yolsuzluklar, ekonominin durması ve Brüksel ile başlayan üyelik görüşmelerinden çekilme girişiminin ele yüze bulaştırılması Yanukoviç’in pozisyonunu savunulamaz hale getiriyor. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Kiev’e yaptığı ziyaret sırasında temkinli olmalı. Ukrayna’nın Rusya ile sıkı ekonomik ve kültürel bağları bulunuyor. Mevcut krizin çözümü, krizi daha da derinleştirmemekten ve Kiev’i Rusya ile AB arasında tercih durumunda bırakmamaktan geçiyor. Ancak seçimlere gitmesi için de Yanukoviç ikna edilmeye çalışılmalıdır.”

Liberal İtalyan gazetesi La Stampa'nın yorumunda ise ABD Başkanı Barack Obama'nın yaptığı yıllık “Ulusun Durumu” konuşması analiz ediliyor:

“Obama yürütme gücünün imkânlarını kullanarak, gündemindeki somut sonuçlara ulaşabilmek için Kongre'yi devre dışı bırakma kararı aldı. Örneğin tüm Amerikalılar için asgari ücreti yükseltme talimatı veremez ama bunu firmalarındaki sözleşmeleri üzerinden kendi hükümetine bağlı çalışanlar için yapabilir. Obama'nın önlemleri ilk aşamada sadece birkaç bin kişilik bir grup için geçerli olacağından bu yöndeki kararının siyasî olmaktan çok pratik sonuçları olabilir. Kongre eğer ulusal ölçekte tavır alacak olursa, o zaman 21 milyon Amerikalı çalışanın ücretine zam yapılması gündeme gelecek. Bu anlamda Obama bu hamlesiyle Cumhuriyetçilere baskı uygulama niyetinde. Ve bu önlemler ülkede tüketimi artırıp, ekonomik büyümeyi hedefliyor.”