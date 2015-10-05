2900 kişiyi işten çıkaracağını açıklayan Air France'ın üst düzey yöneticileri işçilerden dayak yedi

Geçen hafta 2900 kişinin işine son vereceğini açıklayan Fransız havayolu şirketi Air France'ın yöneticileri, işten çıkarmaları protesto eden işçiler tarafından darp edildi. Merkez İş Konseyi toplantısının yapıldığı salonu basan çalışanlar, "Biz geldik burası bizim evimiz" sloganı attı.

Olay yerinde bulunan Reuters haber ajansı muhaberininin anlattıklarına göre, işten çıkarmalarla ilgili olarak toplantı yapmak için Air France genel merkezine gelen yöneticiler, bu durumu protesto etmek için toplanan öfkeli kabalığın saldırısından son anda kaçtı.

Air France'den yapılan açıklamada yönetim kurulu toplantısı esnasında yöneticilere yönelik yapılan şiddetli eylemin adli makamlara şikayet edildiği belirtildi. Çalışanların eyleminden dolayı herhangi bir uçuş iptal edilmezken, sadece bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandı.

Hükümetten Air France'a tam destek

France Inter radyosuna konuşan Hükümet Sözcüsü Stephane Le Foll, "Hükümet, önemli bir rekabetin yaşandığı bir ortamda zor bir aşamadan geçen Air France'ı destekleyecektir. Herkesi konuyla ilgili müzakere yapmaya davet ediyorum" dedi.

Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT Başkanı Philippe Martinez ise RTL radyosuna verdiği röportajda, Air France'de eski yönetimlerinde de benzer kurtarma planları sunduğunu ve bu planların hep işten çıkarmalara neden olduğunu ve artık farklı bir çözüme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Japonya seyahati öncesi havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Manuel Valls ise şirketin ilerleme planını reddeden sendikaları sorumlu olmaya davet ederek "Uyum sağlamak için ilerlemek lazım. Bu konuda bir statüko oluşturmak mümkün değil. Aksi takdirde bütün çalışanlar bundan zarar görür" ifadesini kullanmıştı.

Yöneticiler binayı terk etti

Air France Yönetim Kurulu Başkanı Frederic Gagey ile eylemde gömleği parçalanan İnsan Kaynakları Müdürü Xavier Broseta ve yöneticilerden Pierre Plissonier binayı terk etmek zorunda kaldı.

2020 yeniden yapılanma kapsamında Fransa havayolu çeşitli kaynaklara göre, 300 pilot, 900 kabin ekibi (uçuş görevlileri) ve 1700 zemin personelini işten çıkaracak. Son iki yılda 1550 kişinin ise işine son verilmişti.

2016-2017 arasında 1900 kişi

Air France çalışanların üye olduğu sendika yönetimi 2016-2017 yılları arasında mali kriz nedeniyle 2 bin 900 çalışanını işten çıkartmayı planladığı duyurmuştu. Plana göre şirket, 2016-2017 yılları arasında 300 pilot, 700 kabin görevlisi ile yaklaşık bin 900 yer görevlisinin işine son verecek. Air France ayrıca zarar eden bazı destinasyonları kapatmayı planlıyor.



Şirket yönetiminden önceki akşam yapılan açıklamada ise şirketin “giderek zorlaşan rekabet koşullarını” gerekçe göstererek personel sayısında indirime gitmeyi planladığını teyit etmişti.