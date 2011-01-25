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Dünya

29 YAŞINDA İNGİLTERE'NİN EN GENÇ DEDESİ OLACAK ANKARA (A.A)

25 Ocak 2011 18:02

-29 YAŞINDA İNGİLTERE'NİN EN GENÇ DEDESİ OLACAK ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - İngiltere'de 29 yaşındaki bir genç, ülkenin en genç dedesi olacak. Kimliği açıklanmayan genç adamın 14 yaşındaki kızının hamile olduğu ve bu yıl içinde doğum yapacağı belirtildi. Ülkenin en genç dedesi olacak olmasına sevinmekle birlikte kızının gebeliğinden pek memnun olmayan dede adayı, kendisinin de çocuk denilecek yaşta baba olmasına atfen, "tarih tekerrür ediyor" dedi. "Kendisini bir büyükbaba gibi hissetmediğini" belirten dede adayı, 14 yaşında baba olduğunu, 47 yaşındaki annesinin de büyük-büyükanne olacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Annesinin annesi ile ninesinin de hayatta olduğunu belirten genç dede adayı, "Altı kuşağın aynı anda hayatta olduğu fazla aile yoktur" diye konuştu.

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