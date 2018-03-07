29. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı açıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en önemli mobilya markalarının yer aldığı İzmir Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyaları Fuarı (MODEKO), bu yıl 29\'uncu kez kapılarını açtı. Açılışta konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı (İTO) Ekrem Demirtaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu için övgü dolu sözler söyleyip, \"Bu fuar alanı olmasa uluslararası boyutta fuar hayal olurdu\" dedi.

Bu yıl 29\'uncusu düzenlenen İzmir Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyaları Fuarı açıldı. 310 markanın yeni döneme ait koleksiyonlarının yer aldığı fuar, bu yıl ilk kez uluslararası boyutta düzenlendi. Fuarın açılış töreni, sektör temsilcilerinin yanı sıra ekonomi, siyaset ve iş dünyasını da bir araya getirdi. Açılışa; CHP\'li belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Afrin\'de terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na değindi. Şehit olan askerlerin ailelerine sabır, gazilere acil şifalar, ülkenin bağımsızlığı için savaşan askerlere ve emniyet mensuplarına sağlıklar dilediğini söyleyen Kocaoğlu, İzmir fuarcılığının her geçen büyüdüğünü, mermer fuarında çıtayı birinciliğe çıkardıklarını belirterek, \"Düzenlediğimiz Gelinlik Fuarı\'nda Avrupa\'da rakipsiziz. Türkiye\'nin en büyük fuarını yapıyoruz. Ayakkabı ve zeytinyağı fuarlarında hızla büyüyoruz. Şimdi ise uluslararası boyuta geçen mobilya fuarımızın açılışını yapıyoruz. Mobilya fuarını büyütmek ve dünyaya açmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar Birliği olarak hep birlikte, omuz verdik. Gelen konuklarımıza çok iyi ilgi ve alaka gösteriyoruz\" dedi.

\'HAYAL OLURDU\'

Bütün sektörler olarak, özellikle hizmet sektörü ve turizme artılar getiren İzmir fuarcılığını büyütmeye, geliştirerek devam ettirmeye, hem Büyükşehir Belediyesi hem de tüm İzmirlilerin istekli olduğunu kaydeden Başkan Kocaoğlu, \"Bunu başarmak ve öncülük yapmak bizim görevimizdir. Mobilya fuarının önce mobilya sektörüne, sonra kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum\" diye konuştu.

Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele de MODEKO Fuarı\'nın bu yıl çok özel olduğunu, fuarı uluslararası boyuta taşımak için çaba harcadıklarını ve verilen desteklerle başardıklarını belirtti.

KOCAOĞLU\'NA TEŞEKKÜR

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise konuşmasında Aziz Kocaoğlu\'na övgü dolu sözler söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Fuarizmir sayesinde mobilya fuarının uluslararası boyuta taşındığını belirten Demirtaş, \"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na ve İZFAŞ\'a teşekkür ediyorum. Bütün vilayetlerden sektör temsilcileri bu fuarda. Bol kazançlar diliyorum. Aziz Kocaoğlu\'na teşekkür ediyorum. Bu fuar alanı olmasa uluslararası boyutta fuar hayal olurdu\" dedi.

İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise, \"Mobilyacılık sektörü emek yoğun, istihdam yaratan, ihracat yapan bir sektör. Bu sektörde önemli olan markalaşmak ve alın terinin karşılığını almaktır. Bu fuara gelen katılımcılar esnafa, ulaşıma, turizm sektörüne de katkı koyuyor\" diye konuştu.

İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkumbaralı da, \"Buca ve Karabağlar\'da faaliyet gösteren sanatçıların muhteşem tasarımlarını bu fuarda görmek mümkün. Küçük esnafa imkan tanınması için yetkililerden destek istiyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışa katılanlar, hep birlikte fuarı gezdi, sergilenen mobilyaları inceledi.

AHŞAPTAN GELİNLİK YAPTILAR

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarım ve Mobilya Dekorasyonları Bölümü öğrencilerinin tasarladığı yaşam alanları, katılımcıların dikkatini çeken bölümler arasında yer aldı. Özellikle öğrencilerin ahşaptan yaptığı gelinlik beğeni topladı.

EN SON TASARIMLAR

Türkiye ve dünya mobilya modasına yön veren MODEKO İzmir Mobilya Fuarı, 7-11 Mart tarihlerinde Fuar İzmir\'de A ve B holleri olmak üzere toplam 50 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu yıl üçüncü kez Fuarizmir\'de düzenlenen MODEKO\'da, 310 firmanın klasik ve modern mobilyalar, eskitme ve modüler mobilyalar, masa, sandalye, kanepe ve koltuklar, bebek ve genç odaları, yatak ve yatak setleri, ofis mobilyaları, mutfak mobilyası, bahçe mobilyaları, ev dekorasyonu ve aksesuarları ile aydınlatma ekipmanları gruplarındaki ürün ve hizmetleri sergileniyor. 100 ülkeden alıcıların davet edildiği fuar süresince yerli ve yabancı sektör profesyoneli İzmir\'de ağırlanacak.

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