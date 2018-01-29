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Spor

29 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR SÜPER LİG 20:00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor TFF 1

29 Ocak 2018 12:36

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR

SÜPER LİG
20:00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor

TFF 1. LİG
18:00 İstanbulspor - Denizlispor

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler kupada Akın Çorap Giresunspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
VAGNER LOVE, İSTANBUL\'DA
Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor\'un golcü futbolcusu Vagner Love, İstanbul\'a geldi.
Eşi ile birlikte gelen Vagner Love\'u Beşiktaşlı idareci ve takım tercümanı karşıladı.
Vagner Love\'un sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GALATASARAY
11:00 Dünü izinli geçiren Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

CÜNEYT ÇAKIR, UEFA ÜST DÜZEY HAKEM KURSU\'NA KATILACAK
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 29 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Malta\'da düzenlenecek, UEFA\'nın elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu\'na katılacak.
Kursta hakemlere, çeşitli eğitimler verilecek ve Yo-yo atletik testi uygulanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ
Başkent ekibi, yarın Beşiktaş ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını tek antrenmanla tamamladıktan sonra İstanbul\'a doğru yola çıkacak.

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