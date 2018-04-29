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Spor

29 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

29 Nisan 2018 12:30

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor  
16.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir  
19.00 Galatasaray - Beşiktaş 

FENERBAHÇE
-Takım izinli

AVRUPA LİGLERİ
16.00 Bologna - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

TFF 2\'nci Lig ve 3\'üncü Lig maçlarına devam edilecek.
15.30 Pendikspor - Altay

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Trabzonspor - Darüşşafaka
15.15 Banvit - Anadolu Efes
17.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Demir İnşaat Büyükçekmece
19.30 Tofaş - Eskişehir Basket

TENİS
- İstanbul Cup Tekler Finali - 
17.00 Pauline Parmentier - Polona Hercog
- İstanbul Cup Çiftler Finali - 
14.30 Xenia Knoll / Anna Smith - Shuai Zhang / Chen Liang

GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
Futbol 2\'nci Lig 1\'inci Devre Müsabakaları 29 Nisan- 05 Mayıs tarihleri arasında Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  Sentetik sahasında düzenlenecek.
 

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