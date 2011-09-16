-2,9 milyon ton petrol ithal edildi ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Türkiye, temmuz ayında 2,9 milyon tonluk petrol ithalatı yaparken, ithalatta ilk sırayı İran aldı. A.A muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ''Petrol Piyasası Temmuz ayı Sektör Raporu''ndan yaptığı derlemeye göre, bu yılın temmuz ayında ilk üç ayında 22 ülkeden toplam 2 milyon 908 bin 703 ton petrol ithalatı yapıldı. Toplam ithalatın 1 milyon 921 bin 456 tonunu ham petrol, 854 bin 852 tonunu motorin, 94 bin 814 tonunu jet yakıtı, 24 bin 965 tonunu fuel-oil 3, 10 bin 618 tonunu 95 oktan kurşunsuz benzin, 2 bin tonunu da fuel-oil 5 oluşturdu. Petrol ithalatında ilk sırayı ise 1 milyon 304 bin 104 ton ham petrol ithalatı ile İran alırken, bunu 340 bin 869 ton ham petrol ile Irak izledi. Toplam 298 bin 847 ton petrol ithalatı ile de Hindistan 3'üncü sırada yer aldı. Hindistan'dan 265 bin 847 ton motorin 33 bin ton da jet yakıtı ithal edildi. Böylelikle, Temmuz'da Türkiye'nin petrol ithalatının yüzde 45'i İran'dan, yüzde 12'si Irak'tan, yüzde 10'u Hindistan'dan, yüzde 8'i de İtalya'dan karşılandı. Öte yandan, Temmuz'da Türkiye 531 bin 281 ton petrol ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın en fazla yapıldığı ülkeler de 84 bin 723 ton ile Mısır, 55 bin 12 ton ile Singapur, 49 bin 741 ton ile KKTC, 41 bin 865 ton ile İtalya olarak sıralandı. Bu yılın temmuz ayında toplam 1 milyon 941 bin 514 ton rafineri üretimi (brüt) gerçekleştirdi. Rafineri üretiminde ilk sırayı 665 bin 786 ton ile motorin alırken, bunu 366 bin 693 ton ile bitümen, 267 bin 109 ton ile jet yakıtı, 193 bin 657 ton ile de 95 oktan kurşunsuz benzin izledi.