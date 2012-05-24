29 Mayıs'a ayar: Ulubatlı ve gemi yok

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ndan sonra 29 Mayıs İstanbul’un Fethi kutlamalarına da rötuş yapıldı. İstanbul Fetih programında artık surları fetih görüntüleri ile gemilerin karadan yürütülmesi yer almayacak.

Radikal gazeretesinde yer alan habere göre, önceki yıllarda Belgradkapı semtinde yapılan törende mehteran bölüğünün müziği eşliğinde yeniçeriler surlara hücum ederdi. Özel olarak yapılan giriş kapısı yıkılır, aynı anda top atışı ile Cenk Marşı çalınarak askerler surlara çıkıp sancak dikerdi. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet, arkasında hocası Akşemsettin ve askerlerin surlardan İstanbul ’a girişi canlandırılırdı. Ayrıca kutlamalarda Fatih’in gemileri karadan yürütmesi de canlandırılırdı.

Fetih Yürüyüşü

Bu yıl bu görüntüler olmayacak. İstanbul Valiliği’nce tasarlanan program Fatih Sultan Mehmet’in türbesinde başlayacak. Fatih Camii avlusunda halka ve protokole helva ve şerbet ikram edilecek. Ayrıca mehter takımı ve yeniçerilerden oluşan bir kortej Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya Müzesi’nin önüne kadar ‘Fetih Yürüyüşü’ gerçekleştirecek. Mehter takımı konser verecek. Konser bitiminde Tarih ve İslam Araştırma Vakfı Başkanı Doç. Dr. Osman Sezgin tarafından ‘Muzafferiyet Duası’ edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da 29 Mayıs günü Haliç kıyısında lazer, ışık, havai fişek gösterisi düzenlenecek. Genelkurmay’ın mehteran takımı da burada konser verecek. Rumelihisarı’nda da mehteran konseri gerçekleştirilecek.

19 Mayıs’ta neler oldu?

Bu yıl ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle 19 Mayıs kutlamaları ‘Atatürk’ü Anma’, ‘Gençlik’ ve ‘Spor’ olmak üzere üçe bölündü. Askeri geçit töreni yapılmadı. Gençlik yürüyüşleriyle başlayan törenler spor ve halkoyunları gösterileriyle sürdü. Ancak buna karşı birçok kentte alternatif kutlamalar düzenlendi.