-29 KARDEMİR İŞÇİSİNE İŞE İADE KARARI ÇIKTI KARABÜK (A.A) - 28.01.2011 - Karabük İş Mahkemesi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ'de işten çıkartılan 29 işçinin işe iadesine karar verdiği bildirildi. Türk Metal Sendikası Genel Başkan Danışmanı Recai Başka, düzenlediği basın toplantısında, çeşitli bahanelerle fabrikada işten çıkarılan 29 işçinin, mahkeme tarafından işe iadesine karar verildiğini söyledi. Her zaman yaptıkları çağrılarda Türk hukukuna güvendiklerini ve doğru kararı vereceğine inandıklarını anlatan Başkan, şöyle dedi: ''Fabrikada yaşanan sendikal mücadele sonunda biz sabırla yargıdan çıkacak kararları beklemekteyiz. Haklı olanın haklılığı elbette tescil edilecektir. 29 arkadaşımızla ilgili açtığımız işe iade davası sonuçlandı. Yerel mahkeme sendikal nedenlerle işten çıkarıldıkları ve bunun uygun olmadığı gerekçesiyle işe iadelerine karar verdi. Yargı süreci devam ediyor, Yargıtayın kararından sonra kesinleşecektir. İşveren kentteki huzurun bozulmaması adına süreyi uzatmadan işe iadeleri uygulamalıdır. Biz sosyal barışın bozulmaması adına eylemleri durdurduk, yargı sürecini bekleyeceğiz. Daha önce işten atılan 6 arkadaşımız için açılan dava ise şu anda Yargıtayda. Diğer arkadaşlarımızın da işe iadeleri için dava açılmıştır.'' İşçilerin avukatı Mustafa Koç da 7 aydır devam eden iş fesihleri ile ilgili açtıkları iade davasında istediklerini aldıklarını belirterek, ''Yargının doğru bir karar verdi, ancak kesin karar değil. Yargıtay'dan da onanıp işçi arkadaşların iadelerine karar verileceğine inanıyoruz. Ayrıca fabrika yönetiminin sadece Çelik-İş Sendikası üyelerine ödediği 350 liranın Türk Metal Sendikası üyelerine de ödenmesi gerektiğini mahkeme karara bağladı'' dedi.