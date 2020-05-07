29 işletmeye fahiş fiyat soruşturması

Rekabet Kurulu, aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 işletme hakkında soruşturma başlattı.

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Soruşturma başlatılan işletmeler arasında büyük zincir marketler de bulunuyor.

Kurum, Covid-19 salgınının başından bu yana fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair uyarılarda bulunmuştu.

Yaklaşık 1 ay süren incelemelerde; gıda, temizlik ve hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile uğraşan teşebbüslerden bazılarındaki fahiş fiyat artışının rekabet hukununu ihlal edecek nitelikte olabileceğine dair kanaat oluştuğu bildirildi.

Karar metninde yer alan teşebbüs unvanları ise şöyle:

A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dalan Kimya End. A.Ş.

Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.

Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

Karizma Beşler Et Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş.

Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.

Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

Migros Ticaret A.Ş.

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.

Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.

Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

Şok Marketler Ticaret A.Ş.

Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. A.Ş.

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.

Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

Yeni Mağazacılık A.Ş.

Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.