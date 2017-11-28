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 29 İLDE OPERASYON :  'YANSIN GECELER'İ SÖYLEYEN DOĞAN TARDA DA GÖZALTINDA 

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  İstanbul'un da aralarında bulunduğu 29 ilde operasyon; 62 kişi gözaltında

28 Kasım 2017 14:26

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 
İstanbul\'un da aralarında bulunduğu 29 ilde operasyon; 62 kişi gözaltında... Gözaltına alınanlar arasında şarkılarıyla milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan Doğan Tarda da var.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı internette uyuşturucu kullanımını özendiren içerikte paylaşımlarda bulunan, uyuşturucu kullanımını anlatan ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili düzenek tarifleri yapan kişileri yakalamaya yönelik İstanbul\'un da aralarında bulunduğu 29 ilde \'Şehit Arda Can\' operasyonu düzenlendi. 
Operasyon kapsamında İstanbul\'da \'Yansın Geceler\' şarkısıyla Youtube üzerinden milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan Doğan Tarda\'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye genelinde ise 62 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

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