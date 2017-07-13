29 ilde IŞİD operasyonu: 236 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 29 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 236 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Konya'nın Meram ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan IŞİD terör örgütü mensubu bir kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda, binada bulunanların güvenlik güçlerine silahla mukavemet göstermesiyle çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 4 güvenlik görevlisi ise hafif yaralandı.

Binada ve örgüt mensuplarının üzerinde yapılan aramalarda, 5 AK-47 uzun namlulu tüfek, bir tabanca, 4 kilogram patlayıcı madde ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ülke genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 25 yabancı uyruklu kişi haklarında gerekli idari işlemler yapılmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.