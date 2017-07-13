T24 LogoT24 Logo
Gündem

29 ilde IŞİD operasyonu: 236 kişi gözaltına alındı

Dün yapılan operasyonlar kapsamında, 5 IŞİD'li de öldürüldü

13 Temmuz 2017 09:23

Emniyet Genel Müdürlüğünce 29 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 236 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Konya'nın Meram ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan IŞİD terör örgütü mensubu bir kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda, binada bulunanların güvenlik güçlerine silahla mukavemet göstermesiyle çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 4 güvenlik görevlisi ise hafif yaralandı. 

Binada ve örgüt mensuplarının üzerinde yapılan aramalarda, 5 AK-47 uzun namlulu tüfek, bir tabanca, 4 kilogram patlayıcı madde ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ülke genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 25 yabancı uyruklu kişi haklarında gerekli idari işlemler yapılmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edildi. 

 

ETİKETLER

ışidhaberaçıklamaoperasyongözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24