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29 İLDE HIRSIZLIK OPERASYONU KAYSERİ (A.A)

19 Temmuz 2011 15:52

-29 İLDE HIRSIZLIK OPERASYONU KAYSERİ (A.A) - 19.07.2011 - Kayseri merkezli olarak 29 ilde hırsızlık olaylarına karşı yürütülen operasyonlarda 106 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğünün, bir süredir hırsızlık olaylarına karşı yürüttüğü çalışma kapsamında, Kayseri dahil toplam 29 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, ev ve iş yerlerinden para, ziynet eşyası, çeşitli ev eşyaları ve silah çaldıkları iddiasıyla 106 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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