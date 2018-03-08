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29 ilde 'FETÖ' operasyonu; 121 kişi hakkında gözaltı kararı

Şu ana kadar Gülen'in yeğeni ve Adil Öksüz'ün baldızı dahil 33 kişi gözaltına alındı

08 Mart 2018 12:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Ögütlü Suçlar Bürosu'nca, örgütün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturmada, aralarında terör örgütü elabaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de bulunduğu 121 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Operasyonlarda, aralarında Fatmanur Gülen ile sözde "Beylikdüzü imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yakalandı. Şüpheli Tetik'e, Sakarya'da farklı bir soruşturmada elektronik kelepçeli adli kontrol şartı uygulandığından gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

 

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