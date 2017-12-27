29 İLDE 'BYLOCK' OPERASYONU: 172 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI 

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi\'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 172 şüpheliden 54\'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında, 667 sayılı KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi\'nde görev yapan ve örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğunu tespit edilen 172 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalanması için İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 38\'i İstanbul\'da 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.