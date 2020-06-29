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Spor

29. hafta performansından sonra eleştiri yağmuruna tutulan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, Twitter hesabını kapattı

29 Haziran 2020 15:15

Hafta sonu gösterdiği performansın ardından eleştiri yağmuruna tutulan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, kendisine gösterilen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 2-0 kaybeden Sivasspor'un, ev sahibi olduğu maçlarda 16 maçtır süren yenilmezlik serisi sona erdi. Karşılaşmanın 13. dakikada penaltı kaçıran ve sergilediği performansla hayal kırıklığına neden olan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada tepkilerin odağındaki isim olurken, genç futbolcu flaş bir hamle yaparak twitter hesabını kapattı.

Yandaş ayrıca diğer sosyal medya hesaplarını da yorum yapılmasına engelledi.

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