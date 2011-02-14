29 generalin cezaevindeki ilk günü nasıldı?

T24 - Hasdal Askeri Cezaevi’ne konulan 29 general ve amiralin de aralarında bulunduğu muvazzaf askerler, rütbelerine göre koğuşlara yerleştirildi. Askerle aynı karavanadan yiyen generalleri 1. Ordu Komutanı Org. Kıvrıkoğlu ziyaret etti.



Balyoz Güvenlik Harekat Planı davasında tutuklanan ve Hasdal Askeri Cezaevi’ne konulan 29 general ve amiralin de aralarında bulunduğu muvazzaf askerler, rütbelerine göre koğuşlara yerleştirildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Asker karavanasından yiyen, gardiyanlığını erlerin yaptığı generalleri iki kez 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ziyaret etti.



Ayrıca, cezaevinin bağlı olduğu 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar da cezaevine gelerek denetlemelerde bulundu.



Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç, korgeneraller Mustafa Korkut Özarslan ve Ayhan Taş’ın da aralarında bulunduğu 29 general ile 77 subay cumartesi sabaha karşı Hasdal Askeri Cezaevi’ne getirilmişti. İki gecedir Hasdal’da kalan muvazzaf subaylar ile cezaevi şartlarıyla ilgili bazı notlar şöyle:





Rütbeye göre koğuş



* Cezaevine gelen tutukluları, Ergenekon, Kafes ve Poyrazköy davalarından daha önce tutuklanan subaylar karşıladı. Sıcak karşılamada “geçmiş olsun” dilekleri iletildi.



* Tutuklu subayların geldiği gece, Hasdal’da görevli komutanlar sabaha kadar uyumadı. Komutanların koğuşlara yerleştirilmesine nezaret etti.



* Tutuklu general ve amiraller rütbelerine göre koğuşlara konuldu. Korgeneraller, tümgeneraller ve tuğgeneraller kendi rütbelerinde olan subaylarla 6’şar kişilik koğuşlara 4’er kişi olarak yerleştirildi. General rütbesinde olmayan subaylar ise kiminle hangi koğuşta kalacaklarına kendileri karar verdi.



* Komutanların cezaevindeki ilk gecesi diğer tutuklularla sohbet ederek geçti. Eski tutuklular yenilere moral verdi.



* 1. Ordu Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu, tutuklu subayları cumartesi ve pazar günü olmak üzere iki kez ziyaret etti. Cezaevinin bağlı olduğu 3. Kolordu Komutanı Hulusi Akar da gelerek yapılan düzenlemeleri kontrol etti.



* Pazar günü eski tutuklular ve yeni gelen tutuklulardan oluşan iki karma takım futbol maçı oynadı. Maçı general ve amiraller de izledi.



* Görüşler bugün başlayacak, haftasonu gelen kimseye görüş izni verilmedi. Komutanların bilgisayar kullanma hakları henüz yok. Cezaevi yönetimine dilekçeyle başvurduktan sonra bilgisayar kullanabilecekler. Bunun dışında haftada iki gün 10 dakika telefonla görüşme hakları var.





Askerlerle aynı karavana



* Gardiyanlar er rütbesinde. Sabah 07.30’da kahvaltı geliyor. 13.00-13.30 arasında öğlen yemeği, 19.00-19.30 arasında karavana akşam yemeği veriliyor. Askerler paşaların gelişiyle yemeklerin daha iyi olacağı beklentisi içindeler. Çünkü askerlerin yediği karavanadan yemek veriliyor.



* Kapasitesi 180 kişi olan cezaevinde toplam 167 tutuklu ve hükümlü var. Bugüne kadar en fazla 20-30 mahkum cezaevinde kaldığından, şu anda personel sıkıntısı başgösterdi.



* Cezaevinin yanında bulunan ve cezaevinde görevli askerlerin kaldığı tabur binasının da boşaltırak kapasitenin artırılması için cezaevine tahsis edilmesi gündemde.





