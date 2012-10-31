29 Ekim'in ardından 10 Kasım tartışması

Sözcü gazetesinde yayımlanan köşe yazısında Emin Çölaşan, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının görkemli olduğunu dile getirerek eksiklerin 10 Kasım günü tamamlanması çağrısı yaptı. Çölaşan yazısında "Herkes 10 Kasım için Ankara’da olmaya, Atatürk’ün huzurunda düzenlenecek görkemli şölene katılmaya şimdiden hazırlansın." ifadesini kullandı.

Çölaşan yazısında, "Şimdi ben burada, Türkiye’nin dört bir yanındaki o görkemli 29 Ekim kutlamalarını örgütlemeyi başaran sivil toplum kuruluşlarına bir çağrıda bulunuyorum:

“Artık sıra geldi 10 Kasım gününe… Bay Abdullah Gül, Tayyip, Necdet Bey falan o göstermelik protokol ziyaretlerini yapsınlar. Siz örneğin saat 13.00 için yine örgütlenin, kitlelerin o gün Anıtkabir’de buluşmasına önderlik edin." çağrısı yaptı.

CHP İl Başkanı da Ankara'yı işaret etti



29 Ekim törenleri sırasında askerlere yönelik olarak "Sizin koruyamadığınız Cumhuriyeti biz koruyoruz" dediğini öne sürülen CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Can Salıcı düzenlediği basın toplantısı ile iddialara yanıt verdi. Tören alanında sivil yetkililerin de olduğunu ve sözlerinin genele yönelik olduğunu söyleyen Salıcı'da bir kez daha Ankara'yı işaret etti.

Salıcı basın toplantısında, "10 Kasım’da aynı şeyleri yapmaya devam ederlerse çok daha büyük bir kalabalıkla gideceğiz; Türkiye’nin gündeminde böyle bir problem yoktu. " dedi.

Sosyal medyada tartışma



Emin Çölaşan'ın köşesinden yaptığı çağrı kısa sürede sosyal paylaşım sitesi twitter'da da yankı buldu.

@sinandirlik sözcü ve çölaşan muhiplerinin 10 kasım'ı "şölen" olarak nitelemesine cevabı mühim asıl. bir başkası "şölen" deseydi ortalık yıkılmıştı.

@nellsea sölen demek acimasizlik olur. Daha buyuk kalabalikla anmaya gitmek istedikleri.

@Budurcuks 29 Ekim'de meydanları inleteceğiz dedik.İnanmadılar. İNLETTİK! 10 Kasım'da Ankara'da 10 milyon olacağız diyoruz.İnanmıyorlar.KANITLAYACAĞIZ

@ruyaselcuk Emin Çölaşan'ın "Herkes 10 Kasım'da Ankara'da olsun,görkemli bir "şölene" hazırlansın.sözlerindeki ölü istismarcılığını bulunuz efendim;

@tuncer_euronews Ulusalcı tayfa 10 Kasım'da daha kalabalık yürüyecekmiş.Yurumenize lafım yok ama ama Kocatepe'ye de uğrayın da bir mevlit okutun en azindan.

@csagir Ulu önder Emin Çölaşan yeni eylem tarihini Sözcü'nün sürmanşetinden açıklamış: Bu kez 10 Kasım'da herkes Anıtkabire... :)

Sosyal paylaşım ağlarında 29 Ekim törenleri sırasında çekildiği iddia edilen ve daha sonra fotomontaj olduğu ortaya çıkan polisin kovaladığı çocuk fotoğrafına atıfta bulunan bazı fotomontajlar da yer aldı.

@hilal_ckr FotoMontaj Cumhuriyetçileri'nden 10 Kasım da şöyle bir çalışma bekliyoruz. pic.twitter.com/Jns3fXBn

@isatatlican 10 kasım yaklaşıyor. Benden Hürriyet gazetesine küçük bir destek:) Bu da mı fotomontaj!!! http://twitpic.com/b8tzk8