29 Ekim resepsiyonu iptal edildi

T24-Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhuriyet'in 88. yıl dönümü vesilesiyle 29 Ekim Cumartesi günü verecekleri resepsiyon, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilmiştir'' ifadesine yer verildi.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:





Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhuriyet’in 88. yıldönümü vesilesiyle 29 Ekim Cumartesi günü verecekleri resepsiyon, Van’da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilmiştir.

Acılar devam ederken, enkaz altında bulunan vatandaşlarımızın kurtarılması için yoğun çalışmalar sürerken, halkımız bunun derin kederini yaşarken, Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılki resepsiyonun iptal edilmesi talimatını vermişlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.