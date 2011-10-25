T24 LogoT24 Logo
Gündem

29 Ekim resepsiyonu iptal edildi

Cumhurbaşkanı Gül tarafından Cumhuriyet'in 88. yıl dönümü vesilesiyle 29 Ekim Cumartesi günü verecekleri resepsiyon, iptal edildi

25 Ekim 2011 03:00

 T24-Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhuriyet'in 88. yıl dönümü vesilesiyle 29 Ekim Cumartesi günü verecekleri resepsiyon, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilmiştir'' ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:


Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhuriyet’in 88. yıldönümü vesilesiyle 29 Ekim Cumartesi günü verecekleri resepsiyon, Van’da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilmiştir.

Acılar devam ederken, enkaz altında bulunan vatandaşlarımızın kurtarılması için yoğun çalışmalar sürerken, halkımız bunun derin kederini yaşarken, Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılki resepsiyonun iptal edilmesi talimatını vermişlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24