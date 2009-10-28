29 Ekim kutlama mesajında 'terör' vurgusu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin tüm farklılıklarıyla, zenginlikleriyle, değerleriyle bir bütün olduğunu, herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak eşit haklara sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, barış ve huzur ortamının pekişmesi için iyi niyetle ve sabırla gayret gösterirken, terörle mücadelesini de en güçlü ve kararlı bir şekilde devam ettirecektir" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Cumhuriyet Bayramı mesajına, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 86. yıl dönümünü milletçe yürekten kutluyor ve bu önemli günde büyük bir gurur yaşıyoruz" diye başladı.



Cumhuriyetin Atatürk'ün önderliğinde milletin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eser olduğunu belirten Gül, bu eserin, büyük bir vizyonla daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecanla ve şevkle çalışan bir neslin bugünkü nesillere armağanı olduğunu kaydetti.



Gül, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin temelinde muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bu hedefi yakalama sürecinde, ekonomik-sosyal kalkınma ve halkın refahını sağlama hamlelerini, demokratik tutum ve davranışları her alanda hayata geçirme gayretleriyle birlikte yürütme kararlılığında olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin modernleşme sürecinin bu anlayışla devam ettirildiğinin altını çizen Gül,herkesin huzur içinde yaşadığı müreffeh, hür ve demokratik bir Türkiye'ye ulaşmak için büyük özveri gösterildiğini belirtti.



Türkiye'nin, demokrasinin standartlarını yükselterek, sosyal ve kültürel farklılıklarını koruyup geliştirmeyi, birliğini, huzuru ve kardeşlik ortamını güçlendirmeyi, tüm vatandaşlarının ülke kalkınmasına katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçladığını vurgulayan Gül, "Farklılıkların, zenginlik olarak görülmesi, demokrasimizi olduğu gibi, ülkemizin varlığını da güçlendirecektir. Ayrımcılığın olmadığı, barış ve kardeşlik içinde, özgürlük ve demokrasi içinde yaşayan bir Türkiye'nin, toplumun tüm kesimlerinin katkı ve çabalarıyla daha da güçleneceğine olan inancımı bu vesileyle vurgulamak istiyorum" dedi.



Terörle mücadeleye vurgu



"Türkiye tüm farklılıklarıyla, zenginlikleriyle, değerleriyle bir bütündür. Bu ülkede yaşayan herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak eşit haklara sahiptir" diyen Gül, "Herkes gelecek korkusu olmadan, insan gibi yaşama ve kendini geliştirme hakkına sahiptir. Türkiye, barış ve huzur ortamının pekişmesi için iyi niyetle ve sabırla gayret gösterirken, terörle mücadelesini de en güçlü ve kararlı bir şekilde devam ettirecektir. Siyaset üstü konuların günlük tartışmalara alet edilmemesinin, herkesin, iyi niyetli gayretleri istismar eden, provokatif ve ölçüsüz davranışlardan kaçınmasının önemini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Türkiye artık enerjisini boşa harcamayacaktır. Halkının, vatandaşlarının mutluluğu ve refahı için, ülkenin topyekun kalkınması için harcayacaktır" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak bugün, gelişmiş demokrasisi, dinamik ekonomisi, güçlü ordusu ve diplomasisiyle, çevresine istikrar yayan bir ülke haline geldiğini belirterek, bölgesel ve uluslararası problemleri, diyalog, karşılıklı güven ve saygıyla çözme, iş birliğini geliştirme konusunda izlenen politikaların tüm dünyada takdir topladığını kaydetti.



Gül, "Bu başarılarımız, Cumhuriyetin 100. yılında koyduğumuz hedeflere ulaşacağımız inancını daha da güçlendirmektedir. Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mesajını, "Yurt içindeki ve dışındaki bütün vatandaşlarımızın, geleceğimizi emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bütün vatandaşlarımıza bu büyük bayram gününde selam ve sevgilerimi sunuyorum" diye tamamladı.