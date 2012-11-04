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29 Ekim'deki yürüyüş engellemeleri kırılma noktası

Koç: CHP'liler Anıtkabir başta olmak üzere,10 Kasım’da Atatürk’ü anma gününde mutlaka o görevlerini yerine getirecektir. Çeksinler güvenlik bantlarını, engellesinler

04 Kasım 2012 12:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenledikleri Ulus yürüyüşlerinin engellenmesi durumunu bir kırılma noktası olarak gördüğünü ifade etti.

Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da yapılacak yürüyüşün engelllenmesi durumunda ise mutlaka Anıtkabir'e çıkacaklarını açıkladı.

Koç'un, Bursa'daki bir otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladığı belirtildi. Koç'a, "10 Kasım’da yapılacak Atatürk’ü anma törenleri yasaklanırsa tutumu ne olacak" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Kırılma noktası oldu, 29 Ekim. Eğer hâlâ yasaklayacaklarsa CHP örgütleri, tüm partililer, Anıtkabir başta olmak üzere,10 Kasım’da Atatürk’ü anma gününde mutlaka o görevlerini yerine getirecektir. Çeksinler güvenlik bantlarını, engellesinler."

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