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Spor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na spor dünyasından isimler katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe'de resepsiyon verdi

30 Ekim 2017 02:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe\'de resepsiyon verdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz ile Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı\'nın oyuncularının bulunduğu resepsiyona, farklı spor dallarında uluslararası derece kazanan milli sporcular da katıldı.
Öte yandan Arsenal\'in Türk asıllı Alman milli futbolcusu Mesut Özil de davetliler arasında yer aldı.

ANKARA / DHA (FOTOĞRAFLI)

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