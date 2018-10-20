29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu üçüncü havaalanı inşaatında yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Ankara, bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamı dışında bırakılacak. Kutlamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da sadece Anıtkabir’i ziyaret edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu ise aynı gün açılışı gerçekleştirilecek İstanbul’daki üçüncü havaalanı ve Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Prof. Dr. Sina Akşin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın “milli yönü ve anlamı” nedeniyle başkentte kutlanmasının esas olduğunu belirterek, bu yılki kutlamaların İstanbul’da yapılacak olmasının “devlet esasına aykırı olduğunu” kaydetti. Ankara ’daki kutlamaların İstanbul’da, 3. havaalanının açılışı gerekçe gösterilerek yapılmasının “Cumhuriyetin değil, havaalanını kutlamaların merkezi yapmak anlamına geldiğini” belirten Akşin, “Halbuki orası sadece bir inşaat” dedi. Milli Mücadele döneminden örnekler veren Akşin, “ İstanbul’un yeniden başkent olması söz konusu değildi. Çünkü orası bir liman kentidir. Deniz kıyısındadır ve denizlere hâkim olan da o günlerde emperyalist güçlerdir. Başkentlerin kolay erişilemeyecek yerde olması devletin güvenliği açısından son derece önemlidir. Ankara’nın tarihsel öneminin yanında, kritik önemi de vardır” görüşünü dile getirdi.

"Kabul edilemez"

ADD Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum da, her devletin birtakım törenleri, eylemleri ve simgesel alametleri olduğuna dikkat çekti. Batum, şunları söyledi:

“16 Nisan anayasa referandumundan sonra, özellikle iktidar kanadından, Erdoğan için ‘Birinci Cumhurbaşkanı’, sistem için de ‘yeni bir sistem’ nitelendirmelerini dinliyoruz. Bu bana göre, Ankara ’da, ta 1923’ten beri yapılan kutlamaları ‘Bu sene İstanbul’da işimiz var, orada yapalım. Seneye de başka şehirde, bir sonraki senede de yurtdışında yapalım’ denilebilecek bir olgu değildir. Resmi törenlerin Ankara’da yapılmamasının iki anlamı vardır. Ya bu devletin devamlılık ilkesini bilmiyorsunuzdur, anlamamışsınızdır ya da bu tür tarihsel önemi haiz kutlamaları, 29 Ekim’i bilmiyorsunuzdur. Daha önemlisi ‘yeni bir devlet kurduğunuzu’ düşünüyorsunuzdur. Bu kabul edilemez”

"Kimliğine zarar verir"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de “bu durumun doğru olmadığını umduğunu” belirterek, “Devletin bir sürekliliği ve teammülleri vardır. Bu kurallar çiğnenmeye başlandığında devlet anlayışında çöküş meydana gelir” dedi. Ankara’nın 13 Ekim 1923’te başkent olduğunu ve kısa bir süre sonra da Cumhuriyetin ilan edildiğini anımsatan Gök, “Bu nedenle Ankara’daki Cumhuriyet kutlamalarının merkezi olmak zorunda”dır dedi.