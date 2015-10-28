Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi’nde yapılacak olan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla 29 Ekim 2015 günü 05.00-16.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:

"Topkule ve Mahmutbey köprüsü trafiğe kapatılacaktır. Mahmutbey yolu, Topkule ile Mahmutbey-Aksaray (O-3) yolu arası trafiğe kapatılacaktır. Vatan Caddesi trafiğe kapatılacaktır. Oğuzhan Caddesi trafiğe kapatılacaktır. Millet Caddesinden Oğuzhan Caddesine çıkan bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. Topkapı, Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi kesişim noktası trafiğe kapatılacaktır.Mahmutbey Köprüsü Habipler yolu (Sultançiftliği kavşağı arasında kalan yol) trafiğe kapatılacaktır."

29 Ekim'de alternatif yol ve güzergahlar

Kutlamalar sebebiyle kapatılacak cadde ve sokaklara alternatif yol ve güzergahlar da şöyle:

D-100 Karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek olan sürücülerin Haliç Tünel, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray güzergahını veya Haliç Tünel, Ayvansaray ışıklarından Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları, E-80 karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet gazetesi karşısından TEM Otoyolu istikametini kullanmaları, sahil yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergahından Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci istikametini kullanmaları, Vatan Caddesi'ni kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin Sahil yolunu tercih ederek Samatya’dan Cerrahpaşa-Çapa-Haseki veya Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hastanelerine intikal etmeleri, Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücülerin Atatürk Bulvarı-Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanmaları uygun olacaktır.

Anadolu Yakasında yollar tarfiğe kapatılacak

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kadıköy Bağdat Caddesi Feneryolu-Göztepe Parkı mevkiinde yapılacak törenler nedeniyle 29 Ekim 2015 günü 08.30-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:

Hulisi Behçet Caddesi, Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi, Bağdat Caddesi (Bostancı Meydanı'ndan Kızıltoprak Meydanı'na kadar olan kısım ve Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar), Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi (Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe ışıklardan Bağdat Caddesi Göztepe ışıklara kadar olan kısım ve Bağdat Caddesine çıkan tüm ara sokaklar), Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Etem Efendi Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi'ne kadar, Cemil Topuzlu Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar, trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yol ve güzergahları kullanmak isteyen sürücülerin Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu) ve D-100 güzergahına çıkan yolları kullanmaları uygun olacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim 2015 günü Kadıköy ilçesinde yapılacak Cumhuriyet Yürüyüşü nedeniyle saat 18.00’dan itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da belirlendi.

Bağdat Caddesi (Bostancı Meydanı'ndan Caddebostan İskele Sokak’a kadar olan kısım ile kapatılacak olan kısma çıkan tüm ara sokaklar) trafiğe kapatılırken, Maltepe istikametinden gelen araçlar, Bostancı Meydanı'ndan minibüs yolu istikametine sahil yolundan Maltepe istikametine yönlendirilecektir. Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve Sahil Yolunu kullanmaları uygun olacaktır.