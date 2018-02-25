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29 bin 504 cinsel istismar şikâyetinden, sadece 5 bin 846'sı hakkında hapis cezası verildi

Cinsel istismar konusunda yapılan 23 bin 658 başvurudan hiçbir sonuç çıkmadı

25 Şubat 2018 03:39

Adalet Bakanlığı resmi verileri, 2016 yılında 29 bin 504 kişi cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunlardan 15 bin 6'sı hakkında dava açıldı. Ancak sadece 5 bin 846 şikayet hakkında sanıklara hapis cezası verildi. Cinsel istismara uğrayan 23 bin 658 kişinin başvurusundan hiçbir sonuç çıkmadı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, vahim tabloyu TBMM gündemine taşıdı. Türkmen, “Kadın cinayetlerinde de, kamuya mal olmayan tüm davalarda da ne yazık ki hem iyi hal indirimleri hem de tahrik indirimleri uygulanmaktadır. Bu nedenledir ki Türkiye'de kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor'' dedi.

Özgecan Aslan cinayetini hatırlatan CHP'li milletvekili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cinayetin üzerinden üç yıl geçti ama ne yazık ki bu üç yıl içerisinde Türkiye'de kadın cinayetleri artarak devam etti, çocuk cinsel istismarı artarak devam etti ve çok kötü bir tesadüf, yine, Özgecan'ın ölüm yıldönümünde Adana'da 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar suçu işlendi ve o çocuk hastaneden henüz tedavi edilerek taburcu oldu. Sanık tutuklandı, şu anda Adana Cezaevi'nin dışında bir yere gönderildi. Cezaevi saklanıyor. Artık ülkemizde 18 yaşın altındaki tüm çocuklarla ilgili olarak mutlaka ama mutlaka cinsel istismar suçunda rıza aranmaksızın en ağır cezanın verilmesi, kadın cinayetinde de artık ‘Kravatını taktı' diye hiçbir sanığa iyi hal indiriminin uygulanmaması şarttır.”

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