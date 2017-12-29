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29 Aralık Cuma Spor Gündemi

FUTBOLA DEVRE ARASI Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının ardından futbolcular ve teknik heyet ekipleri izine çıktı

29 Aralık 2017 12:29

FUTBOLA DEVRE ARASI
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının ardından futbolcular ve teknik heyet ekipleri izine çıktı. Bazı takımlarda bazı futbolcular ligin son haftası itibariyle izine çıkarken, geri kalan kısım kupa maçlarının ardından tatile başladı. İkinci yarı hazırlıkları genelde 3-4 Ocak 2018\'den sonra başlayacak. Kulüpler, hazırlıklar için yine Antalya beldelerini tercih etti. Yöneticiler ve sportif direktörler ise transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

(özel araştırma) Takımlar gençlere ne kadar süre verdi?
-Genç futbolcular Süper Lig\'de forma şansı bulamıyor.
-Gençlere en az süre veren takım Osmanlıspor oldu.
-Beşiktaş, ise 6 farklı oyuncuyu Süper Lig ve Türkiye Kupası\'nda oynatarak gençlere en çok şans tanıyan takım oldu.
-En çok süre alan genç futbolcu Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı.

GALATASARAY\'DA LİSTELER İÇİN SON GÜN
18:00 Olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları, belgelerini divan kurulu başkanlığına teslim edecek.

THY AVRUPA LİGİ
20.30 Anadolu Efes - Brose Bamberg

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