29 Ağustos Salı Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
10.45-18.45 Milli futbolcular Ukrayna maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.
18.15 Teknik direktör Mircea Lucescu, basın toplantısında konuşacak.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI
17.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü nedeniyle, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
GALATASARAY
14.00 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu\'nda tanıtım töreni düzenleyecek.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe\'nin yeni transferi Luis Neto, İstanbul\'a geldi. Portekizli oyuncuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
ATLETİZM
13.00 Yasmani Copello, Galatasaray maçına giremeyen down sendromlu çocukları (Avrasya Özel Sporcular Derneği) ziyaret edip spor malzemesi hediye edecek.
Süper Lig ekipleri milli ara haftası nedeniyle izinli.
TFF TÜRKİYE KUPASI - 2.TUR
13.30 Kars 36 - Muşspor
14.30 Ağrı 1970 Spor - Van Büyükşehir Belediyespor
15.30 Elaziz Bld. - Diyarbekirspor
16.30 Edirnespor - Ç.Dardanelspor
HENTBOL KADINLAR SÜPER KUPA
19.30 Kastamonu Bld. - Yenimahalle Bld.