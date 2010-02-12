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287 hâkim ve savcının ataması tamamlandı

Adli yargıda 287 hâkim ve savcının yer değiştirmesine ilişkin kararname tamamlandı.

12 Şubat 2010 02:00

T24 - Adli yargıda 287 hâkim ve savcının yer değiştirmesine ilişkin kararname Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) internet sitesinde yayınlandı.

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve yaklaşık 3 hafta önce de HSYK'ya sunulan Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkındaki Kararname Taslağı üzerindeki çalışmalar tamamlandı.

Kararname ile adli yargıdaki 287 hâkim ve savcının görev yeri değişti. Bu değişikliklerin büyük bölümü ''bulunduğu bölgede görev süresini tamamlama'', ''mazeret'' ve ''istek'' nedeniyle gerçekleştirildi.

Bu atamada aciliyet taşıyan hâkim ve savcıların atamasının yapıldığı vurgulanırken, Ergenekon savcılarıyla ilgili herhangi bir karar da alınmadığı, bu savcıalrının atamasıyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek toplantı sonrası karar alınacağı ifade edildi.

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