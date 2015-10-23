2,86'ya kadar düşen dolar yeniden yükselişte

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) euro bölgesinde düşük enflasyon ile mücadele için yeni parasal genişleme adımlarının sinyalini vermesi ile dün TL'de yaşanan değer kazancı trendi bugün euro/dolar paritesinin 1.10 seviyesine yaklaşması ve kâr satışlarıyla azaldı. Sabah saatlerinde 2.86’ya kadar düşen dolar 2.89’a kadar çıktı.

Bankacılar euro/dolar paritesinin iki ayın en düşük seviyelerine gerilemesiyle birlikte sepet bazında TL'de iyimser seyrin kısmen devam etmesine karşın dolar/TL'de yükseliş eğiliminin görüldüğünü belirttiler.

2.89'a yükseldi

Hürriyet’te yer alan habere göre, dün ECB kararı öncesi 2.8950'li seviyelerde ve güne 2.8650 civarında başlayan dolar/TL saat 1658'de 2.8830/2.8840 seviyesine yükseldi. Dün ECB öncesi 3.09'un hemen altında olan ve güne 3.0250 civarında başlayan sepet bazında TL ise aynı saatte 3.0299/3.0304 seviyesindeydi. Hareketin en belirgin hissedildiği euro/TL ise dün güne başladığı 3.28'li seviyelerden bu sabah 3.1850'ye geriledikten sonra aynı saatte 3.1788/3.1791 seviyesindeydi.