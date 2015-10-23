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Ekonomi

2,86'ya kadar düşen dolar yeniden yükselişte

İki ayın en düşük seviyesini gören dolar yeniden 2,89 düzeyine çıktı

23 Ekim 2015 21:57

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) euro bölgesinde düşük enflasyon ile mücadele için yeni parasal genişleme adımlarının sinyalini vermesi ile dün TL'de yaşanan değer kazancı trendi bugün euro/dolar paritesinin 1.10 seviyesine yaklaşması ve kâr satışlarıyla azaldı. Sabah saatlerinde 2.86’ya kadar düşen dolar 2.89’a kadar çıktı.

Bankacılar euro/dolar paritesinin iki ayın en düşük seviyelerine gerilemesiyle birlikte sepet bazında TL'de iyimser seyrin kısmen devam etmesine karşın dolar/TL'de yükseliş eğiliminin görüldüğünü belirttiler.

 

2.89'a yükseldi

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, dün ECB kararı öncesi 2.8950'li seviyelerde ve güne 2.8650 civarında başlayan dolar/TL saat 1658'de 2.8830/2.8840 seviyesine yükseldi. Dün ECB öncesi 3.09'un hemen altında olan ve güne 3.0250 civarında başlayan sepet bazında TL ise aynı saatte 3.0299/3.0304 seviyesindeydi. Hareketin en belirgin hissedildiği euro/TL ise dün güne başladığı 3.28'li seviyelerden bu sabah 3.1850'ye geriledikten sonra aynı saatte 3.1788/3.1791 seviyesindeydi.

 

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