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286 metrelik tanker boğaz kapattırdı

Güvenlik amacıyla transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın, geminin Ege Denizi'ne çıkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi

21 Kasım 2012 12:07

Silivri'den Nijerya'ya giden 286 metrelik dev LNG tankerinin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul'un Silivri Limanı'ndan Nijerya'nın Bonny Limanı'na giden Bermuda Adaları bayraklı, 286 metre uzunluğunda ve 85 bin 616 groston ağırlığındaki 'LNG Bonny' isimli boş LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tankeri, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Gemiye BOTAŞ'a ait 'Gölovası' ve 'Ceyhan-2' römorkörleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' ve 'Kurtarma-9' römorkörleri refakat etti.

Güvenlik amacıyla transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın, geminin Ege Denizi'ne çıkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi.

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