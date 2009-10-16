282 sanatçıdan açılıma destek!

Şair, yazar, müzisyen, ressam, tiyatrocu ve sinemacılardan oluşan 282 kişi açılıma destek için platform oluşturdu.



Listede Arif Sağ, Leman Sam, Derya Alabora, Bejan Matur, Cahit Berkay, Ezel Akay, Eşber Yağmurdereli, Haluk Bilginer, Mustafa Erdoğan, Gülten Kaya, Suavi, Tuncer Kurtiz, Vedat Türkali, Hasan Saltık, İclal Aydın, Servet Kocakaya, Zeynep Tanbay gibi ünlü isimler yer alıyor. "Barış İçin Sanat Girişimi" adı verilen hareketin amacı şöyle özetleniyor: "Başta Kürt sorunu olmak üzere ülkedeki bütün meselelere barışçı bir yaklaşımla getirilecek çözüm önerilerine katkı sağlamak." Hazırladıkları ortak metni 19 Ekim'de kamuoyuna açıklayacak olan sanatçılar, konser ve gösterilerle akan kanın durması ve toplumsal barışın korunması için diyalog çağrısı yapacak. Girişimin organizatörlerinden tiyatrocu Metin Göksel, organizasyonun, politik bir hareket olmadığının altını çiziyor. Göksel, söz konusu isimlerin kendi faaliyetleriyle iradi bir beyanda bulunduklarına dikkat çekiyor. "Şu anda 300 imza var, amaç ve niyetimiz bunu bine kadar çıkarmak." diyen Göksel, yeni katılanların kendi çevrelerini de dalga dalga gruba dâhil ettiğini söylüyor. Göksel, siyasi görüş farkı olmadan, barış ve demokrasi noktasında uzlaşılması şartıyla girişimin, bütün sanatçılara açık olduğunu ifade ediyor.



Girişimin organizatörlerinden tiyatrocu Metin Göksel, sanatçıların uzlaştıkları ana noktanın Türkiye'deki sorunların demokrasi ve barış çerçevesinde çözülmesi olduğuna işaret etti. Yüksel, "Sanatçıların imza vererek bildiri yayınlamak gibi bir niyetleri yok. Daha uzun zamana yayılan faaliyetlerle bu girişimi desteklemek ve bu sözlerin altını doldurmak gibi bir niyetleri var. Şu an ne tür faaliyetler olacağı konuşuluyor." dedi. Oluşumla ilgili merkezi bir yapı olmadığı için çok farklı önerilerin sunulduğunu belirten Göksel, Türkiye çapında farklı il ve bölgelerde konser, gösteri, sergi faaliyetlerini barış odaklı olarak yürütmeyi ve barış talebini izleyicilerine biraz yüksek sesle dile getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Şu anda 300 imza toplandığını, bunu bine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Göksel, gruba yeni katılanların kendi çevrelerini de dalga dalga dâhil ettiğini söylüyor. Göksel, siyasi görüş farkı olmadan uzlaşılan noktanın barış ve demokrasi olması şartıyla girişimin, barış talebi olan bütün sanatçılara açık olduğunu ifade ediyor.



Girişime katılan müzisyen Hasan Saltık, barış, insanlık ve birlikte yaşamak için bu platforma katıldığını ifade etti. İnsanların artık rahat rahat konuşabilmesi gerektiğini dile getiren Saltık, "Sadece Kürt açılımı olarak değil, demokratik açılım olarak değerlendiriyoruz. Artık insanlar düğünlerinde şarkı söylediler diye gerdek gecesi gözaltına alınmamalı, sanatçılar görüş beyan ettiler diye gözaltına alınmamalı. Biz bunu daha güzel bir Türkiye için tasarlıyoruz." şeklinde konuştu.



Girişimi destekleyen dansçı Zeynep Tanbay ise katılımı çok yüksek olan bu yeni oluşumun kısa sürede büyük bir kamuoyu oluşturacağını belirtti. "Sanat bütün ideolojilerin üstündedir." diyen Tanbay, sanat yoluyla aşılmayacak sorunun olamayacağının altını çizdi. Tanbay, "Sanatın bu büyülü dilini kullanarak, doğuya barışı götürmek istiyorum. Kürt sorunu sadece Kürtlerin değil bütün Türkiye'nin sorunudur. Sanatçılar bu demokratikleşme sürecine katkıda bulunmak zorundadır. Hayalim bütün sanatçıların olduğu bir trenle doğuya barış götürmek." dedi. Girişim 19 Ekim'de Taksim'de İstanbul Eczacılar Odası Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla ortak metni kamuoyuna açıklayacak.



"Barış İçin Sanat İnisiyatifi" içinde yer alan ünlülerden bazıları şöyle: Leman Sam, Derya Alabora, Aynur Doğan, Bejan Matur, Cahit Berkay, Eşber Yağmurdereli, Gülten Kaya, Haluk Bilginer, Hasan Saltık, İclal Aydın, Mustafa Erdoğan, Servet Kocakaya, Suavi, Tuncer Kurtiz, Vedat Türkali, Zeynep Tanbay.



İşte o liste



Abdullah Özgenç (Müzisyen-Eskişehir)

Adile Yadırgı (Müzisyen-İstanbul)

Adnan Özyalçıner (Yazar-İstanbul)

Adnan Şahin (Oyuncu-İzmir)

Adnan Tönel (Oyuncu, yazar-İstanbul)

Ahmet Büke (Hikâyeci-İzmir)

Ahmet Örnek (Oyuncu-İzmir)

Ahmet Telli (Şair-Ankara)

Ali Haydar Timisi (Müzisyen- )

Alican Bukrek (Oyuncu-Eskişehir)

Alin Taşçıyan (Eleştirmen, yazar-İstanbul)

Arif Sağ (Müzisyen-İstanbul)

Arto Tunçboyacıyan (Müzisyen-ABD)

Arzu Oral (Oyuncu-İzmir)

Aslı Filiz (Radyo programcısı-İstanbul)

Aslı Öztürk (Dansçı-İstanbul)

Asuman Susam (Şair-İzmir)

Ata Güner (Müzisyen,ses tasarımcısı-İstanbul)

Avi Haligua (Radyo programcısı-İstanbul)

Ayça Damgacı (Oyuncu-İstanbul)

Aydan Baktır (Grafik tasarımcı-İstanbul)

Aydan Çelik (Çizer-İstanbul)

Aydın Şimşek (Şair- )

Ayhan Akkaya (Müzisyen-İstanbul)

Aynur Doğan (Müzisyen-İstanbul)

Ayşegül Devecioğlu (Yazar-İstanbul)

Ayşenur Kolivar (Müzisyen-İstanbul)

Banu Açıkdeniz (Dansçı-İstanbul)

Baran Uğurlu (Oyuncu- )

Barış Güney (Müzisyen-İstanbul)

Barış Pirhasan (Şair, çevirmen-İstanbul)

Bartın Bölge Tiyatrosu

Bartın Sanat Tiyatrosu

Bayar Şahin (Müzisyen-İstanbul)

Bayram Candan (Heykeltraş-İstanbul )

Bejan Matur (Şair-İstanbul)

Belmin Söylemez (yönetmen- )

Benian Dönmez (Oyuncu-Ankara)

Berkan Şahan (Oyuncu-Eskişehir)

Berna Kurt (Dansçı-İstanbul)

Beyza Gümüş (Dansçı-İstanbul)

Birgül Serçe (Müzisyen-İstanbul)

Birol Topaloğlu (Müzisyen-İstanbul)

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu

Burak Acil (Oyuncu-İstanbul)

Burak Karacan (Ressam- )

Burcu Yankın (Müzisyen-İstanbul)

Bülent Sezgin (Oyuncu-İstanbul)

Bülent Turan (Müzisyen-İstanbul)

Cafer Solgun (Yazar, çizer- İstanbul )

Cahit Berkay (Müzisyen-İstanbul)

Candan Baş (Dansçı-İstanbul)

Cavit Mürtezaoğlu (Müzisyen-İstanbul)

Cem Pulathaneli (Müzisyen-İstanbul)

Cem Tanır (Dansçı-İstanbul)

Cemal Atila (Dansçı, çevirmen-İstanbul)

Ceyhun Dörtbudak (Oyuncu-Eskişehir)

Cezmi Ersöz (Şair-İstanbul)

Cuma Boynukara (Oyun yazarı- İstanbul )

Cüneyt Uzunlar (Tiyatrocu-Yazar-İstanbul)

Cüneyt Yalaz (Oyuncu-İstanbul)

Çağatay Kadı (Müzisyen-İstanbul)

Damla Duru

Deniz Kaptan (Oyuncu-İstanbul)

Derya Alabora (Oyuncu-İstanbul)

Derya Petek (Müzisyen-İstanbul)

Devrim Yakut (Oyuncu-Ankara)

Dilek Yıldız (Oyuncu-Ankara)

Duygu Güngör (Dansçı-İstanbul)

Ebru Ak (Oyuncu-Eskişehir)

Emel İrtem (Şair-Mardin)

Emir Ali Yağan (Şair- Hollanda )

Emre Soykan (Oyuncu-İzmir)

Enver Topaloğlu (Şair - İstanbul)

Ercan Tanrıverdi (Şair- )

Ercan Y. Yılmaz (Şair-Batman)

Erdal Bayrakoğlu (Müzisyen-

Erdal Erzincan (Müzisyen-İstanbul)

Erdoğan Kahyaoğlu (Yazar-İstanbul)

Esra Aşan

Esra Carus (Seramik sanatçısı-İstanbul)

Eşber Yağmurdereli (Oyun yazarı, İstanbul)

Evren Bay (Müzisyen-ABD)

Ezel Akay (Yönetmen-İstanbul)

Ezgi Kaplan (Dansçı-İstanbul)

Fadıl Öztürk (Şair,yazar- İstanbul )

Fatih Gençkal (Oyuncu-İstanbul)

Fatin Hazinedar (Şair-İstanbul)

Fergun Özelli (Şair-İzmir)

Feridun Kurt

Feryal Öney (Müzisyen-İstanbul)

Fethi İzan (Fotoğraf sanatçısı-İstanbul)

Fırat Çete (Oyuncu? )

Fırat Güllü (Oyuncu-İstanbul)

Gençer Yurttaş (Fotoğraf sanatçısı-İstanbul)

Gonca Benzeş (Müzisyen-Ankara)

Gökhan Gökçen (Dansçı-İstanbul)

Gözde Güldiken (Oyuncu-İzmir)

Gül Abus Semerci (Yazar, senarist-İstanbul)

Gül Dönmez

Gül Dünya Sanat Topluluğu (Eskişehir)

Gülcan Küçük (Dansçı-İstanbul)

Güliz Sağlam (Yönetmen)

Güliz Şirinyan Oyuncu-İstanbul)

Gülsüm Cengiz (Şair,yazar-İstanbul)

Gülsüm Öztürk (Oyuncu-İzmir)

Gülten Kaya (Yapımcı-İstanbul)

Gür Akad (Müzisyen-İstanbul)

Habib Bektaş (Yazar-Almanya?)

Hakan Akçura (Kısa film yönetmeni, ressam, şair-İsveç)

Hakan Altun (Tiyatrocu-Ankara)

Hakan Gürel (Kültür araştırmaları-İstanbul)

Haluk Bilginer (Oyuncu-İstanbul)

Harun Ataman (Müzisyen-İstanbul)

Harun Tekin (Müzisyen-İstanbul)

Hasan Öztoprak (Yazar-İzmir)

Hasan Sağlam (Müzisyen-İstanbul)

Hasan Saltık (Müzik yapımcısı-İstanbul)

Haşmet Topaloğlu (Televizyon programcısı-İstanbul)

Hekim Kılıç (Dansçı-İstanbul)

Hikmet Akçiçek (Müzisyen-İstanbul)

Hülya Deniz Ünal (Şair- İzmir )

Hümeyra Erdin (Yönetmen)

Hürdoğan Aydın (Müzisyen-Ankara)

Hüseyin Karabey (Yönetmen-İstanbul)

Hüseyin Şahin (Şair - Hollanda)

İbrahim Rojhîlat (Müzisyen-İstanbul)

İclâl Aydın (Oyuncu,yazar-İstanbul)

İlkay Akkaya (Müzisyen-İstanbul)

İlkem Balseçen (Müzisyen-İstanbul)

İlknur Özdemir (Tiyatrocu-İstanbul)

İnan Temelkuran (Yönetmen- )

İsmail Kaplan (Oyuncu-Almanya)

İsmet Çetinkaya (Ressam, yazılım geliştirici-Ankara)

İstanbul Gösteri Sanatları Geliştirme Derneği

Jülide Kural (Oyuncu-İstanbul)

Kadir Çıtak (Fotoğraf sanatçısı-İstanbul)

Kardeş Türküler

Kayuş Çalıkman G. (Seramikçi-İstanbul)

Kemal Aydoğan (Yönetmen-yazar-İstanbul)

Kemal Gökhan Gürses (Çizer-İstanbul)

Kenan Yaşar (Müzisyen-İstanbul)

Kerem Kurdoğlu (Yazar, yönetmen,oyuncu-İstanbul)

Korhan Özyıldız (Müzisyen-İstanbul)

Lal Lalesh (Şair- Diyarbakır )

Leman Sam (Müzisyen-İstanbul)

Levent Soy (Dansçı-İstanbul)

Mahir İpek (Oyuncu-İstanbul)

Mahir Karayazı (Şair-İstanbul)

Mahmut Fazıl Coşkun (Yönetmen- )

Mahmut Temizyürek (Şair-Ankara)

Mansur Balcı (Şair-İzmir)

Maral Ceranoğlu (Dansçı-İstanbul)

Mazlum Çimen (Müzisyen-İstanbul)

Mehmet Atak (Oyuncu-İstanbul)

Mehmet Çetin (Şair-Hollanda)

Mehmet Demir (Yazar-İstanbul)

Mehmet Esatoğlu (Oyuncu-İstanbul)

Mehmet Esen (Oyuncu-İstanbul)

Mehmet Özer (Fotoğraf sanatçısı-Ankara)

Mehmet Özveren (Belgeselci-İstanbul)

Mehmet Sadık Kırımlı (İzmir)

Mehmet Sander (Dansçı-ABD)

Meltem Ahıska (Yazar-İstanbul)

Mercan Erzincan (Müzisyen-İstanbul)

Metin Boran (Yönetmen-Yazar-İstanbul)

Metin Göksel (Tiyatrocu-İstanbul)

Metin Kaygalak (Şair-İstanbul)

Mihran Tovmasyan (Dansçı-İstanbul)

Murat Düzgünoğlu (Yönetmen-İstanbul)

Murat Meriç (Yazar, radyo programcısı-İstanbul)

Murat Uyurkulak (Yazar-İstanbul)

Mustafa Avkıran (Oyuncu-İstanbul)

Mustafa Erdoğan (Dansçı, yönetmen-İstanbul)

Mustafa Yakut (Yazar- )

Nadir Öperli (Oyuncu-İstanbul)

Namık Kuyumcu (Şair-İzmir)

Nazlı Masatçı (Oyuncu-İzmir)

Nesimi Aday (Şair- İstanbul )

Neşe Yaşın (Şair-Kıbrıs)

Nevruz Yıldırım (Oyuncu-İzmir)

Nevzat Çelik (Şair-İstanbul)

Nevzat Karakış (Müzisyen-İstanbul)

Nezan N. Çelebi (Yazar-İstanbul)

Nihal Zaim (Müzisyen-Ankara)

Nurettin Rençber (Müzisyen-İstanbul)

Onur Topal Sümer (Dansçı-İstanbul)

Orçun Masatçı (Oyuncu-İzmir)

Orçun Yıldırım (Müzisyen-İstanbul)

Orkun Kocabıyıkoğlu (Oyuncu-İzmir)

Ömer Faruk Kurhan (Yazar, yönetmen-İstanbul)

Önder Kızılkaya (Şair-İstanbul)

Övül Avkıran (Oyuncu-İstanbul)

Özcan Alper (Yönetmen-İstanbul)

Özden Çiftçi (Oyuncu-İstanbul)

Özden Dönmez (Radyo programcısı-İstanbul)

Özgür Örün (Oyuncu-Eskişehir)

Özlem Gülmez (Oyuncu-İzmir)

Özlem Öztürk (Oyuncu-İzmir)

Pakrat Estukyan (Yazar-İstanbul)

Pelin Esmer (Yönetmen-İstanbul)

Pınar Gümüş (Oyuncu-İstanbul)

Pınar Sağ (Müzisyen-İstanbul)

Ragıp İncesağır (Grafik tasarımcı-İstanbul)

Rauf Kösemen (Grafik tasarımcı-İstanbul)

Redd (Müzik Grubu-İstanbul)

Refika Kadıoğlu

Reis Çelik (Yönetmen-İstanbul)

RemDans Proje Topluluğu (İstanbul)

Roni Margulies (Şair-İstanbul)

Selçuk Uyan (Oyuncu-İzmir)

Selim Evcim (Şair )

Selma Kociva (Yazar-Almanya)

Sema (Müzisyen-İstanbul)

Sennur Sezer (Şair, yazar-İstanbul)

Serap Yağız (Müzisyen-İstanbul)

Seren Sayın (Oyuncu-Eskişehir)

Serhat Ertuna (Oyuncu-İstanbul)

Serkan Taycan (Fotoğraf sanatçısı-İstanbul)

Servet Kocakaya (Müzisyen-İstanbul)

Seteney Koz (Dansçı-İstanbul)

Sevilay Saral (Oyuncu-İstanbul)

Seyfi Teoman (Yönetmen-İstanbul)

Seyhan Kaya

Sezai Sarıoğlu (Şair-İstanbul)

Sırrı Süreyya Önder (Yönetmen-İstanbul)

Suat Alican (Müzisyen, şair-İsveç)

Suavi (Müzisyen-İstanbul)

Sumru Ağıryürüyen (Müzisyen-İstanbul)

Şahin Adıgüzel (Oyuncu-İzmir)

Şebnem Sönmez (Oyuncu-İstanbul)

Şevket Şahintaş (Fotoğraf sanatçısı-İstanbul)

Şevval Sam (Müzisyen-İstanbul)

Şule Ateş (Sanat Yönetmeni-İstanbul)

Şule Işıklı (Oyuncu-Eskişehir)

Şükrü Erbaş (Şair-Antalya)

Taner Koçak (Yayıncı-İstanbul)

Tanju Duman (Müzisyen, yönetmen-Almanya?)

Tarık Tufan (Yazar-İstanbul)

Taylan Şengül (Müzisyen-ABD)

TİSAD (Tiyatro Sanatını Araştırma İnceleme Bilim Kültür Eğitim Derneği)

TİSEN-G (Tiyatro İşçileri Sendikası Girişimi)

Tiyatro Yeraltı

Tolga Esmer (yazar, çevirmen?-İstanbul)

Tolga Sağ (Müzisyen-İstanbul)

Toprak Karaaoğlu (Yazar-İstanbul)

Tozan Alkan (Şair,Çevirmen-İstanbul)

Tuğçe Canbolat (Belgeselci-İstanbul)

Tunay Bozyiğit (Şair-İstanbul)

Tuncel Kurtiz (Oyuncu-Edremit)

Tülin Özen (Oyuncu-İstanbul)

Tünay Bozyiğit (Şair- )

Türker Alpugan (Oyuncu-Manisa)

Türkiye Tiyatrolar Birliği

Uğur Açıkgöz (Oyuncu-Eskişehir)

Uğur Baran (Oyuncu-İzmir)

Uğur İpek (Oyuncu-İzmir)

Ulaş Özdemir (Müzisyen-İstanbul)

Umur Hozatlı (Yönetmen- )

Ülker Uncu (Müzisyen-İstanbul)

Ülkühan Zekioğlu (Fotoğraf sanatçısı-İstanbul)

Vartkes Keşiş (Müzisyen-İstanbul)

Vecdi Erbay (Şair- İstanbul )

Veda İpek (Oyuncu-İstanbul)

Vedat Türkali (Yazar-İstanbul)

Vedat Yıldırım (Müzisyen-İstanbul)

Veysi Altay (Fotoğraf sanatçısı-İstanbul)

Volga Sorgu (Oyuncu-İstanbul)

Yamaç Okur (Sinema eleştirmeni?-İstanbul

Yasemin Göksu (Müzisyen-İstanbul)

Yaşam Kaya (Tiyatro yazarı-İstanbul)

Yaşayan Tiyatro (Eskişehir)

Yeliz Burçin Özkaya

Yener Aksu (Festival yöneticisi-Ankara)

Yonca Tuna (Oyuncu-İzmir)

Yusuf Çetin (Oyuncu-İstanbul)

Yüksel Aymaz (Işık tasarımcısı-İstanbul)

Zafer Gecegörür (Oyuncu-Bartın)

Zeki Tombak (Şair-İstanbul)

Zeynep Casalini (Müzisyen-İstanbul)

Zeynep Tanbay (Dansçı-İstanbul)

Züleyha Ortak (Müzisyen-İstanbul)