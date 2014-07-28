28.07.2014 - Alman basınından özetler



Neue Osnabrücker Zeitung, hafta sonunda kısa süreli ateşkes sırasında yaşananları kaleme alıyor:

“Gazze Şeridi'nde hafta sonunda inanılmaz durumlar yaşandı. Sürpriz bir şekilde kararlaştırılan ateşkes sırasında Flistinliler saklandıkları yerlerden çıkıp evlerinin, yaşadıkları sokakların ne hale geldiğini görmek durumunda kaldılar. Pek çoğu evsiz kaldığını gördü. Silahların sustuğu bu mola bir sürelik barışın ne kadar sapkın olabileceğini bir kez daha gösterdi. Birkaç saatliğine cesetler toplanıp defnedildi, stoklar dolduruldu. Savaşçılar cephaneliklerini tazeledi. Ateşkesin bitiş zili çaldığında kendilerine ve diğerlerine hayatı yine cehennem edebilmek için. İnsanlar nelere kadir?”

Frankfurter Allgemeine Zeitung, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Ortadoğu temaslarının fiyaskoyla sonuçlandığı değerlendirmesinde bulunuyor:

“Amerikalı Dışişleri Bakanı arkasında büyük bir diplomatik kaos bıraktı. John Kerry bir hafta boyunca Gazze savaşında arabuluculuğa çalıştı, hafta sonunda elleri boş bir şekildeWashington'a geri döndü. Pazar günü itibariyle Gazze'de kimse o an kimin ateşe ara verdiğini, kimin birliklerinin yeniden ateşe başladığını bilemez haldeydi. BM, AB ve pekçok hükümetin desteğine rağmen, Kerry'nin müzakereler boyunca bir haftalık ateşkes şeklindeki iddialı planından geriye pek bir şey kalmadı. Uluslararası topluluk, şimdiden bini aşkın cana mal olan bir savaşın dördüncü haftasına girişini çaresiz bir şekilde seyrediyor.”

Geçen hafta Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerinde antisemitist sloganların öne çıkması sert tepkilere yol açmıştı. Organizatörlerin yoğun çağrıları üzerine haftasonunda düzenlenen gösterilere çok daha yumuşak bir hava hakim oldu. Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumu şöyle:

“İsrail karşıtı son gösterilerdeki antisemitist olaylara yönelik haklı eleştirilere rağmen artık övgü zamanı da geldi. Gazze savaşını protesto gösterilerini düzenleyen çoğu Müslüman ve Arap kökenli organizatörler suçlamalardan doğru dersi çıkardılar ve katılımcılara açık bir mesaj verdiler: 'Yahudilere karşı nefrete geçit yok. Hele barış için gösteri yapılıyorsa.' Mesaj yerini buldu, ciddi olaylar yaşanmadı. İnsanlar İsrail'in savaşını protesto etme hakkına sahip, suistimal etmeden. Bu iki şeyi gösteriyor. Son günlerdeki yoğun tartışma ve toplumdaki genel öfke iyileştirici etki yaptı. Ve göçmenler açısından bakıldığında eleştirileri kabul edip dikkate alma çabası barizleşiyor.”

Stuttgarter Zeitung ise Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya yaptırım tartışmalarını ele alıyor.

“Avrupalılar ve ekonomi dünyasıyla el ele kararlılık ve dayanışma zamanı. Bunun için Berlin, özellikle de Başbakan Angela Merkel'in terazinin kefesine daha fazla siyasi güç koyması gerek. Barışçı çözüm için tek yol, Putin ve Rus ekonomi devlerini en zayıf yerlerinden yani paradan vurmak ve böylece Moskova'daki güç mekanizmalarını birbirine düşürmekten geçiyor.”