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Dünya

'280 Hollandalı daha azaldı' diyen Türk'e tepki yağdı

Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için Facebook'ta mesaj yayınlayan Türk kökenli belediye çalışanının sözleşmesi askıya alındı

01 Ağustos 2014 20:39

Doğu Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçakta yaşamını yitiren Hollandalılar için, "280 Hollandalı daha azaldı" diyen Türk kökenli belediye çalışanının sözleşmesi askıya alındı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Hollanda'da Kuzey Brabant eyelatinin başkenti olan Den Bosch kenti belediyesi sosyal işler bölümünde memur olarak çalışan Mehmet S.'nin işine son verme kararı aldı. Mehmet S'nin sözleşmesinin askıya alınmasına neden olan gelişmeye, Facebook hesabında MH17 kurbanları ile ilgili yorumu neden oldu.
 
Mehmet S., "Mehmet Esmer" adıyla açtığı Facebook hesabında, Şeker Bayramı'nı eleştiren aşır sağcı Hollandalılarla tartıştı. Aşırı sağcıların Şeker Bayramı ve İslamiyetle ilgili yorumlarına öfkelenen Mehmet S., tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
 
"Bak şu aptal Hollandalıların yaptığı yorumlara. Aptalca tepkilerinizi de alıp defolun. Yorum yapmaya hakkınız yok. Çünkü sizin bayramınız değil. Siz gidin MH17 ile uğraşın. 280 Hollandalı daha azaldı :)"

MH17 sefer sayılı uçakta 195 vatandaşını kaybeden Hollanda'da bu yorum yoğun tepkiye neden oldu. Facebook ve Twitter üzerinden kısa sürede geniş kitlelere yayılan mesaj üzerine Den Bosch Belediyesi harekete geçti.
 
Belediye tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Esmer takma adını kullanan kişinin, belediyeye bağlı bir şirkette, sosyal işler bölümü memuru olarak çalıştığı belirtildi. Açıklamada Mehmet S.'nin belediye adını ve logosunu kötüye kullandığı, bu nedenle iş sözleşmesinin askıya alındığı kaydedildi.
 
Açıklamada, Mehmet Esmer adlı kişinin sözlerinin MH17 kurbanları ve yakınlarını rencide ettiği vurgulandı, "Bu açıklamalarla aramıza mesafe koyuyoruz" dendi.

 

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