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280 bin takipçisi olan fenomen hesap kapatılıyor

Twitter'da 280 binin üzerinde takipçi ile fenomen olan @taci_kalkavan hesabı hakkında sahte fotoğraf gerekçesi ile kapatma kararı verildi

09 Mayıs 2014 15:18

Twitter'da 280 binin üzerinde takipçi ile fenomen olan @taci_kalkavan hesab hakkında Bursa Orhangazi ilçesinde, bir temizlik işçisinin, fotoğrafı izinsiz kullanılarak sosyal paylaşım sitesinde sahte hesap açıldığı gerekçesiyle mahkemeye yaptığı başvuru sonucunda Twitter yetkililerince kapatılma kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, temizlik işçisi Adem Aydın'ın (46) geçen ay yaptığı başvuruyu değerlendiren Orhangazi Sulh Ceza Mahkemesi, "Taci Kalkavan" kullanıcı adıyla açılan hesabın, Orçun O. tarafından yönetildiğini belirledi.

Mahkeme , Aydın'ın fotoğrafı kullanılarak internet ortamında küfürlü vesiyasi içerikli paylaşımlar yapıldığını ve onun kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu tespit etti.

Takipçi sayısı 281 bin civarında olan ve 2010 yılında açılan bu hesaba erişimin engellenmesine hükmeden mahkeme, yaptırımın uygulanması için karar metninin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilmesini hükme bağladı.

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